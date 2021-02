QSR International erwirbt Citavi

QSR International ist ein wachsender innovationsstarker Anbieter von Software und Serviceleistungen, die es der akademischen und beruflichen Forschungs-Community ermöglichen, ihre Arbeit zu beschleunigen und die Qualität der Forschungsergebnisse zu optimieren. Swiss Academic Software hat die gleiche Geschäftsphilosophie und bringt QSR seinem Ziel, eine vollständige Suite an Tools anzubieten, die Forscher in jeder Phase des Forschungsprozesses unterstützen, einen weiteren Schritt näher.

Citavi wird Teil der QSR-Produktsuite sein – neben NVivo, der neuesten Version des beliebten Forschungstools, das weltweit von Forschern im Gesundheitssektor, bei Regierungsbehörden und Non-Profit-Organisationen sowie an Hochschulen und in der Industrie eingesetzt wird, und Sonia, der Studentenvermittlungslösung. Mit Citavi können Forscher in Ressourcen rund um den Globus recherchieren, Aufgaben erstellen, Texte analysieren, Zitate und Ideen speichern, Gliederungen für Entwürfe erstellen und Berichte, Artikel oder Bücher verfassen – und dies schneller und effizienter als je zuvor. Die Funktionen von Citavi werden sich perfekt in die führende QDA-Lösung von NVivo einfügen und zusammen ein umfangreiches Set an effizienten Forschungstools bereitstellen.

„Damit so viele Forscher ihre wichtige Arbeit unter den schwierigen Rahmenbedingungen unserer Zeit fortsetzen können, war es noch nie so wichtig wie heute, eine vollständige Suite an Lösungen anzubieten, die Forscher bei jedem Schritt ihrer Forschungsprojekte zur Seite steht“, so Chris Astle, CEO von QSR International. „Der Zusammenschluss von NVivo und Citavi legt die Messlatte für Forschungstools höher. Mit unserer NVivo-Suite für qualitative Datenanalysen, die nun durch die Citavi-Lösung für Literaturverwaltung und Notizmanagement ergänzt wird, liefern wir das gesamte Spektrum an Funktionen und stellen somit eine Plattform bereit, die einzelne Forscher oder Teams in allen Projektphasen unterstützt.“