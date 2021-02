Dole startet "Sunshine For All" und fördert Innovationen, um die Lücken in der Ernährung zu schließen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Singapur (ots/PRNewswire) - Der Globale Fonds wird daran arbeiten, dass dieMarke ihr Versprechen besser erfülltNur etwas mehr als sechs Monate nach der Veröffentlichung von The Dole Promise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=1653193215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D3212852481%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsunshineforall.com%252Fen%26a%3DThe%2BDole%2BPromise&a=The+Dole+Promise) an die Welt, konzentrieren sich Dole Asia Holdings und seineTochtergesellschaften nun sowohl auf das globale Bewusstsein als auch aufsofortiges Handeln mit der Einführung des Sunshine for All(TM) Fund, einjährlicher Fonds in Höhe von 2 Millionen US-Dollar, der globale strategischePartnerschaften und Innovationen in den entscheidenden Bereichen Nachhaltigkeit,Zugang zu Lebensmitteln und Verschwendung unterstützen wird. Der Fonds wirdzusammen mit The Growing Distance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=3962189646&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D39493318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FQIJisuCi4Z0%26a%3DThe%2BGrowing%2BDistance&a=The+Growing+Distance) aufgelegt, einem Kurzfilm, derdie kritischen Lücken anspricht, die das Unternehmen als Hindernisse für einegute Ernährung für alle sieht.Erschreckende und sich ständig verschlechternde globale Statistiken zum ThemaErnährung treiben Dole bei der Suche nach Lösungen an. So leidet fast einViertel der Weltbevölkerung unter mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit1und weltweit geht ein Drittel der für den menschlichen Verzehr produziertenNahrungsmittel verloren oder wird verschwendet2. Durch die Zusammenarbeit mittalentierten Innovatoren, vielversprechenden Start-ups und fortschrittlichenPartnern wird der Fonds diese Lücken in Bezug auf Erschwinglichkeit undVerschwendung sowie Zugänglichkeit und Akzeptanz schließen - alles mit dem Ziel,das Versprechen von Dole zu erfüllen und für die Menschen, den Planeten undunseren gemeinsamen Wohlstand zu sorgen."Wir glauben, dass Zweckmäßigkeit jeden Teil des Unternehmens durchdringen muss,um diese globalen Herausforderungen anzugehen - von unserem Geschäftsmodell undden Produkten, die wir herstellen, bis hin zu unserer Arbeit mit Partnern, wofürwir uns einsetzen und wie wir uns für eine gleichberechtigtere Welt einsetzen",sagte Pier Luigi Sigismondi, Präsident von Dole Packaged Foods Worldwide. "DasBewusstsein für die globalen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zuschärfen und durch diesen Fonds in die besten Denkansätze zu investieren, istunsere Art sicherzustellen, dass wir nicht nur unseren Zweck erfüllen, sondern