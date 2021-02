„Das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr. In dieser Zeit hat Huawei eng mit seinen Kunden zusammengearbeitet ", begann Ryan Ding. Im Jahr 2020 hat Huawei den stabilen Betrieb von über 300 Netzwerken in mehr als 170 Ländern unterstützt und den Betreibern dabei geholfen, Online-Dienste bereitzustellen und die Auswirkungen der Pandemie auf ihre Geschäfte so gering wie möglich zu halten. Dank ihrer Zusammenarbeit mit Huawei haben die Betreiber weltweit 22 Millionen neue Nutzer für ihre drahtlosen Heim-Breitbandlösungen hinzugewonnen. Damit können die Menschen beispielsweise leicht von zu Hause aus auf Telemedizin-Angebote zugreifen oder im Homeoffice arbeiten.

SHENZHEN, China, 19. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Ryan Ding, Geschäftsführer und Präsident der Carrier Business Group, hielt bei der Online-Medien- und Analysten-Vorbesprechung von Huawei für die MWC Shanghai 2021 eine Grundsatzrede mit dem Titel „5G Lighting up the Future".

5G hat sich schneller entwickelt als erwartet. Mehr als 140 kommerzielle 5G-Netze in 59 Ländern wurden installiert. Laut Ding stammen über 50 % davon von Huawei. Auch das Ökosystem reift. Mehr als 68 % der im Jahr 2020 ausgelieferten Smartphones in China waren 5G-Telefone. Mittlerweile sind mehr als 200 5G-Module und Industriegeräte verfügbar, die 5G-Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen unterstützen.

Huawei half Betreibern beim Bau der besten Netzwerke. Laut den Berichten zum Jahr 2020 von Drittparteien, darunter IHS, P3, OpenSignal und Meqyas, waren die besten 5G-Netze in Seoul, Amsterdam, Madrid, Zürich, Hongkong und Riad allesamt von Huawei gebaute Netze. Ding betonte, diese großartigen Erfahrung mit den Netzwerken seien die Grundlage für den Geschäftserfolg, und diese sechs Städte stellten nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf die gemeinsame Innovation von Huawei mit den Betreibern dar. Durch die Bereitstellung der 64T64R-AAUs von Huawei und führender Mehrantennen-Algorithmen erzielte LG U+ beispielsweise eine höhere Spektrumseffizienz und ein über 25 % besseres Netzwerkerlebnis als andere Betreiber. Mit der Blade-AAU von Huawei, die sowohl im Sub3G- als auch im C-Band-Bereich betrieben werden kann, verkürzte Sunrise die Akquisitionszeit von 24 auf 6 Monate und war der einzige Betreiber in der Schweiz mit 5 herausragenden Bewertungen.

5G wird Teil der Kernproduktionsprozesse in der Industrie. Mit Blick auf die Zukunft äußerte sich Ding optimistisch hinsichtlich der Aussicht auf einen großflächigen Einsatz von 5G-Industrieanwendungen im Jahr 2021.

5G-Anwendungen wurden in mehr als 20 Branchen eingesetzt, darunter Fertigung, Gesundheitswesen, Bildung und Logistik. Ding verwies auf Beispiele in China, wo sich 5G-Industrieanwendungen bereits bewährt haben, wie zum Beispiel im Kohlebergbau und in der Stahlerzeugung und -herstellung, wo die Einführung von 5G laut Ding die Produktion sicherer, intelligenter und effizienter gemacht hat. Ding betonte: „5G nicht mehr nur etwas für Early Adopters ist, sondern verbessert unser tägliches Leben. 2021 werden erstmals große 5G-Industrieanwendungen zum Einsatz kommen. Die Betreiber benötigen neue Fähigkeiten in den Bereichen Netzplanung, Bereitstellung, Wartung, Optimierung und Betrieb, um erste Erfolge zu erzielen und diese dann auszubauen. Im Rahmen der kommenden MWC Shanghai wird Huawei Ausstellungen organisieren und online und offline eingehende Diskussionen zu diesen Themen mit Interessenvertretern der Branche führen. Wir setzen uns weiterhin für Innovationen ein, um unseren Kunden beim Aufbau der besten 5G-Netze und auf dem Weg hin zu größeren geschäftlichen Erfolgen zu helfen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440596/1.jpg