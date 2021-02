FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Politik:

"(.) Auf der einen Seite steigt die Zahl der Infektionen, wo sich die britische Mutante ausbreitet und sinkende Infektionen durch den Wildtyp mehr als wettmacht. Zahlen wie die in Flensburg oder Teilen Thüringens und Sachsens könnten bald in anderen Städten und Kreisen auftauchen. Dort wird sich zeigen, ob sich das Geschehen mit Stufenplänen wirklich örtlich begrenzen lässt. Die Aussichten dafür sind nicht (.) gut. Die Hoffnungen, die sich auf die Bund-Länder-Konferenz am 3. März richten und mit vielen (.) Rufen nach Öffnung verbunden sind, könnten deshalb trügen. Es spricht sehr viel für Lockerungen allenfalls in Trippelschritten. (.) Auf der anderen Seite ruckelt es wieder in der Impfkampagne. Nicht der Nachschub ist jetzt ein Problem, sondern es zeichnen sich neue Komplikationen wegen mangelnder Impfbereitschaft ab. (.)"/yyzz/DP/fba