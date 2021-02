Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zum Nato-Einsatz in Afghanistan Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.02.2021, 05:35 | 70 | 0 | 0 19.02.2021, 05:35 | AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Nato-Einsatz in Afghanistan: "Militärisch betrachtet ist der Einsatz der Nato in Afghanistan ein Fiasko. (.) Trotzdem wäre es ein kapitaler Fehler, wenn Amerikaner, Deutsche oder Niederländer ihre Truppen im Frühjahr wie ursprünglich geplant nach Hause holen. Im Moment ist es allein die Präsenz der Nato, die die Taliban im neutralen Doha noch am Verhandlungstisch hält - ganz abgesehen davon, dass es schon eine politische Zumutung ist, mit Islamisten ihres Kalibers überhaupt verhandeln zu müssen."/yyzz/DP/fba

