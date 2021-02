BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu autofreie Stadt:

"Inzwischen dürften es auch die eingefleischtesten Auto-Fans erkannt haben: So wie es war, wird es nicht bleiben mit der Mobilität, zumindest nicht in den Innenstädten. Das neue Volksbegehren "Berlin autofrei" gibt nun einen weiteren Denkanstoß. Der Charme der Initiative ist, dass sie trotz des Namens gar keine von Autos freie Innenstadt anstrebt. Handwerker, Lieferanten, Müllabfuhr, Gehbehinderte und auch viele andere, die nachweislich auf ihren Wagen angewiesen sind, sollen weiter fahren dürfen. Die Alternativen sind bekannt: besserer öffentlicher Nahverkehr auch in den Außenbezirken, mehr Pendlerzüge mit Park-and-ride-Plätzen, sichere Fahrradstrecken, Carsharing. Solch ein Umbau hat nichts mit dem Abschied von der Metropole Berlin zu tun. Es ist die Grundlage, um attraktiv zu bleiben. Viele andere Städte sind weiter als wir."