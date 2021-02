Huawei veröffentlicht NetX 2025 White Paper

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Bei der Online-Medien- und

Analystenvorbesprechung von Huawei für den MWC Shanghai 2021 hielt Peng Song,

der Präsident der Abteilung Carrier Marketing & Solution Sales von Huawei, eine

Keynote mit dem Titel "NetX 2025: Der Weg zu den Netzwerken der Zukunft."

Während dieser Rede kündigte Peng die Veröffentlichung des NetX 2025 White Paper

an, einschließlich unterstützender Daten, die auf IDC-Forschung und -Analyse

basieren. In diesem Beitrag wird das GUIDE-Modell vorgestellt und erklärt, wie

zukünftige Betreibernetze aussehen werden.



In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Kommunikationsdienste von reinen

Sprachdiensten zu einer Vielzahl von Daten- und Videodiensten und vielem mehr

entwickelt. Drahtlose, Transport- und IT-Technologien haben sich parallel zu den

Kommunikationsdiensten entwickelt, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu

werden.







Gesellschaft alle Branchen in das digitale Zeitalter ein, in dem die

IKT-Infrastruktur eine entscheidende Rolle in der digitalen Wirtschaft spielen

wird. Eine zielgerichtete Netzplanung für alle Service-Szenarien ist der

Schlüssel zum neuen Wachstum der Betreiber. Bei der Zielnetzplanung, die auf den

geschäftlichen Erfolg abzielt, muss die Industrie mit dem Wesen des Geschäfts

vor Augen handeln. Die Telekommunikationsnetze werden sich zwangsläufig stark

verändern, um sich an neue Service- und Technologieanforderungen anzupassen.

Daher müssen die Betreiber heute gezielte Netzpläne erstellen, um morgen neue

Chancen zu nutzen.



Während seiner Keynote teilte Peng die Vision von Huawei für das

Zielbetreibernetz des Jahres 2025. Aus der Perspektive des geschäftlichen

Erfolgs und der technologischen Fähigkeiten muss das Zielnetzwerk nach Ansicht

von Huawei fünf Merkmale aufweisen: Gigabit Anywhere, Ultra- Automation,

Intelligent Multi-Cloud Connection, Differentiated Experience und Environment

Harmony.



Gigabit Anywhere ist für Zielnetzwerke unerlässlich, um digitale Dienste für

Benutzer bereitzustellen. Gigabit-Netzwerke sind das Fundament, auf dem ein

Unternehmen, eine Stadt und sogar die Wirtschaft eines Landes wachsen können.

Gigabit-Konnektivität ist die grundlegendste Voraussetzung für

Fertigungsanwendungen wie VR und AR, Industriekamera und

Produktionsdatenerfassung.



Ultra-Automation ist essentiell für Zielnetze mit intelligentem O&M. Mit dem

massiven Einsatz von 5G und der Einführung von Digitalisierungsdiensten durch Seite 2 ► Seite 1 von 2



