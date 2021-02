Everbridge meldet Eingang von fünf Aufträgen für öffentliche Warnsysteme über Mobilfunknetze, nationale und bundesstaatliche Regierungen zum Schutz von Menschen und Organisationen in Europa und Asien

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter von Critical Event Management (CEM) und Lösungen für landesweite öffentliche Warnungen, gab heute bekannt, dass er fünf Aufträge für öffentliche Warnsysteme über Mobilfunknetze, nationale und bundesstaatliche Regierungen erhalten hat. Diese Systeme können die gesamte Bevölkerung gleichzeitig warnen, um die Sicherheit von Menschen und Organisationen in Europa und Asien bei Krisenereignissen sicherzustellen. Im vierten Quartal 2020 unterzeichnete Everbridge eine Vereinbarung mit der Regierung des indischen Bundesstaates Kerala, der über 50 Millionen Einwohner und jährliche Besucher zählt. Weitere Einzelheiten zu den anderen Aufträgen werden gegebenenfalls nach dem Abschluss aller Implementierungsverfahren bekanntgegeben.

Everbridge Announces Five Public Warning Contract Wins Across Europe and Asia (Graphic: Business Wire)