Endlich atmen die LITHIUM-AKTIEN mal etwas durch und es gibt wieder KAUF-KURSE! Nutzen Sie solch seltenen Rücksetzer zum Einstieg oder Nachkauf und lassen Sie Ihr Depot-Volumen mit der Lithium-Nachfrage ansteigen!

LITHIUM wird als MEGA-TRAND in die Geschichte eingehen

Politischer Rückenwind und Fundamental-Daten = SUPERZYKLUS

Kürzlich hat die Europäische Kommission das von Deutschland koordinierte zweite europäische Großvorhaben zur Batteriezellfertigung mit dem Titel „European Battery Innovation – EuBatIn“ genehmigt.

Damit ist der Weg frei für die Förderung von elf Unternehmen mit Standorten in Deutschland durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und von insgesamt 42 Unternehmen aus zwölf Mitgliedstaaten von ihren jeweiligen Regierungen. Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige, innovative und nachhaltige Batterie-Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa aufzubauen.

Neben diesem massiven politischen Rückenwind könnten auch die fundamentalen Rahmendaten für Lithium kaum besser sein. Es wird erwartet, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen bis zum Geschäftsjahr 2030 fast 30% des Fahrzeugabsatzes ausmachen wird! Angesichts dieser Wachstumsaussichten ist es unvermeidlich, dass die Nachfrage nach Lithium noch gewaltig steigen wird.

Um konkret zu werden: Die weltweite Lithiumnachfrage dürfte sich bis zum Geschäftsjahr 2024 verdoppeln, wobei Elektrofahrzeuge der Hauptauslöser für das Nachfragewachstum sind. Noch weiter in die Zukunft geblickt dürfte sich die Nachfrage nach Lithium in den nächsten zehn Jahren mit einer CAGR (Compound Annual Growth Rate) von rund 20% p.a. wachsen!

Der Kursanstieg der Lithium-Aktien ist somit keine Alltagsfliege sondern wird nachhaltiger Natur sein. Wir stehen zudem erst am Beginn eines Superzyklus.

Dies positioniert Lithiumaktien für eine mehrjährige Rallye. Idealerweise kaufen Sie Aktien im Rahmen eines langjährigen Aufwärtstrends jeweils in einer mustergültigen Konsolidierung!

Quelle: www.stockcharts.com

Die aktuelle Atempause bei den Lithium Aktien erweist daher als sehr willkommen, um sich als Anleger bei den Top-Lithium-Firmen zu positionieren! Da führt auch kein Weg an Millennial Lithium vorbei, mit der Sie bereits richtig viel Geld verdienen konnten!

Zumal es zuletzt nur hervorragende News gab, so dass Analysten das Kursziel auf satte 6,50 CAD erhöht haben! Also noch jede Menge Platz für Kursgewinne!

DOPPELT aufgestockte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen!

Unser Lithium-Schwergewicht Millennial Lithium (WKN: A2AMUE) hat sich nicht nur mit seiner Pilotanlage im Rennen der Lithium-Produzenten ganz weit vorne positioniert sondern gerade erst eine Mega-Finanzierungsrunde höchsterfolgreich abgeschlossen.

Wurden zunächst nur 25 Mio. CAD zur Zeichnung angeboten, so war die Nachfrage derart hoch, dass das Volumen bereits 1 (!!!) Tag später auf 30 Mio. CAD angehoben wurde! Schlussendlich erfolgte das Closing über ein Volumen von sogar 34,5 Mio. CAD!

Dies heißt im Umkehrschluss nichts anderes als dass institutionelle Investoren großen Appetit auf Aktien von Millennial Lithium haben. Sie können davon ausgehen, dass solche Investoren eine entsprechende Due Diligence machen, bevor sie Kapital zur Verfügung stellen. Folglich ist das einmal mehr ein Ritterschlag für das Unternehmen und man sitzt nun auf einer prall gefüllten Kasse!

Damit ist man auch nicht mehr abhängig von irgendwelchen Partnern oder Interessenten hinsichtlich eines Deals, sondern kann das Projekt ganz entspannt weiterentwickeln! Mögliche Käufer können nun keinen Druck mehr ausüben, sondern müssten tief in die Tasche greifen! Das freut uns Anleger natürlich!

Hier geht’s zur Pressemitteilung:

https://www.marketwatch.com/press-release/millennial-announces-closing ...

Der EV-Markt liefert gigantische Wachstumsraten!

In einer brandaktuellen Sektorstudie beleuchten die Analysten des rennomierten Researchhauses Canaccord den EV-Markt. Der Absatz für Elektromobile von 3,1 Mio. Einheiten im Jahr 2020 weist ein Wachstum von + 54% im Jahresvergleich aus, allen voran getragen durch Europa (+ 143% im Jahresvergleich).

Für die EV-Verkäufe wird weiterhin ein hohes Wachstum u.a. durch Gesetzesänderungen in Form von strengeren Emissionsstandards in Europa erwartet sowie durch einen Anstiege der Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher (400 neue Modelle bis 2025).

Die Auswirkungen von COVID-19 schienen begrenzt zu sein oder könnten sogar Grund für erhöhte EV-Verkäufe gewesen sein. Da die Verbraucher nicht reisen können, fließen Mittel in Luxusgüter und Waren, die die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen verbessern. Elektrofahrzeuge gehören zu diesen Gütern!

Die Wahl von Joe Biden hat den Schwerpunkt auf den Übergang zu Elektrofahrzeugen zusätzlich befeuert, denn die Autos der Regierungsflotte sollen bis 2030 durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Mit Subventionen (in Deutschland bis zu 9.000 € pro EV und keine Umsatzsteuer; in Frankreich bis zu 7.000 €) werden Elektrofahrzeuge weiterhin aggressiv gefördert, was zu einer starken Nachfrage auch im Jahr 2021 führen wird.

Hoch interessant die dazu korrespondierende Nachfrage / Angebotsentwicklung von Lithium in den kommenden Jahren.

Wie unschwer zu erkennen ist, laufen wir in eine große Angebotslücke, was einerseits zu stark steigenden Lithiumpreisen und andererseits zu einer großen Nachfrage nach neuen Lithiumförderprojekten führen wird.

Dementsprechend gehen die Lithium-Aktien durch die Decke – und das wird so weitergehen! Daher können wir Ihnen nur immer wieder sagen, schlagen Sie an den schwachen Tagen wie heute zu! So handeln die Profis! Es gibt keinen Grund, warum Sie das nicht auch können sollten!

Die Produktion läuft bereits an, Pilotanlage in Betrieb genommen!!!

Genau an diesem Punkt kommt unser Dauerbrenner Millennial Lithium ins Spiel. Gerne fassen wir noch einmal die wichtigsten Highlights für Sie zusammen:

Millennial Lithium verfügt über mehr als 20.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen im Herzen des berühmten Lithium-Dreiecks (Bolivien, Argentinien und Chile!).

Die Lithiumcarbonat-Anlage strebt eine jährliche Produktionskapazität von 24.000 Tonnen an und das bei konkurrenzlosen Abbaukosten von gerade mal 3.388 US$ über eine gesamte Minenlaufzeit von 40 Jahren! Das sind herausragende Voraussetzungen, um ein großer Player im oligopolistischen Lithium-Markt zu werden!

Mit der Ende letzten Jahres in Betrieb genommen Lithiumcarbonat-Pilotanlage auf dem Pastos Grandes Projekt wurde ein weiterer bedeutender Meilenstein erreicht! Die Pilotanlage befindet sich neben dem Pastos Grandes Salar und ist für die Produktion von bis zu 3 Tonnen Lithiumcarbonat pro Monat in Batteriequalität ausgelegt.

Quelle: Millennial Lithium

Analysten adeln die Firma und erhöhen erneut die Kursziele massiv!

Neben Liberum haben auch die renommierten Analysten der Raiffeisen Centrobank erst kürzlich das Pastos Grandes Projekt von Millennial Lithium geadelt und es als eines der fortschrittlichsten Lithiumprojekte in Argentinien bezeichnet, dessen Produktionskapazität jährlich mit 21.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität in der Ausbaustufe 1 und 24.000 Tonnen in der Ausbaustufe 2 erwartet wird.

Zusätzlich verwiesen die Analysen darauf hin, dass die Nachfrage nach Lithium durch das parabolische Wachstum von Elektrofahrzeugen zukünftig in die Höhe schnellen wird! Laut IHS Markit wird die weltweite Nachfrage nach Lithiumbatterien von 240 GWh im Jahr 2020e auf 900 GWh im Jahr 2025e (30% CAGR) steigen, das sind gigantische Wachstumsraten! Am meisten werden Sie an dieser Entwicklung mit Lithium-Produzenten profitieren!

In die gleiche Kerbe hauten wenig später die Analysten von Cantor Fitzgerald, ihres Zeichens absolute Koryphäen im Rohstoffsektor! Die Analysten verweisen darauf, dass durch die Inbetriebnahme der Pilotanlage sich das Anlegerrisiko erheblich reduziert hat und den Weg für die Projektfinanzierung und den Bau ebnen wird.

KURSZIEL bei Cantor von 4,70 auf nun 6,50 CAD gesetzt

Millennial Lithium und sein Pastos Grandes-Projekt gelten laut den Analysten als zulässiges, risikoarmes und langlebiges Projekt und sind sowohl für Einzelinvestoren als auch für Unternehmen mit mittel- und langfristigem Anlagehorizont attraktiv.

Das Kursziel wurde zunächst auf 4,70 USD gesetzt und nun sogar auf 6,50 CAD erhöht!

Begründet wurde die drastische Kurszielerhöhung mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierung, welche die die Bilanz von Millennial erheblich gestärkt hat. Die Liquiditätsposition liegt nun allein bei rund 50 Mio. CAD. Auf diese Weise kann Millennial seine technischen Programme beschleunigen, einschließlich der laufenden Pilotoperationen sowie strategische Partnerschaften und Abnahmeverhandlungen forcieren!

Warum Millennial Lithium für uns nach wie vor ein Top-Kauf ist:

Pilotanlage bereits in Betrieb

Mehr als 20.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen im Herzen des Lithium Dreiecks in Argentinien.

Der Nettobarwert des Projekts beläuft sich auf 1.030 Mio. US$

Flaggschiffprojekt „Pastos Grandes“ verfügt über eine perfekte Infrastruktur

Produktionsbeginn in 2021 erwartet

Jährliche Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumcarbonat über eine Laufzeit von 40 Jahren möglich

Extrem niedrige Produktionskosten von gerade mal 3.388 US$ pro Tonne über die gesamte Minenlaufzeit herausragend in der Peergroup

Megatrend: Extreme Nachfrage nach Lithium durch signifikant steigende Elektromobilität / Batteriespeicher.

Nachfrage-Explosion von Lithium: Die weltweite jährliche Nachfrage wird auf über 5 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat bis 2040 geschätzt.

Hohe Gewinnmargen für Millennial möglich

Management mit extrem erfolgreichem Track Record

Millennial Lithium ist ein erstklassiges Übernahmeziel

Maximaler Profiteur des Marktungleichgewichts!

Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Symbol: ML) hat mit der aktuellen Finanzierungsrunde einmal mehr die hohe Attraktivität des Unternehmens unter Beweis gestellt! Renommierte Anaylstenhäuser wie beispielsweise Cantor Fitzgerald haben folgerichtig ihre Kursziele massiv angehoben!

Die Nachfrage nach Lithium wird nicht nur aber vor allem wegen des neuen Boom-Sektors Elektromobilität in den kommenden Jahren rasant ansteigen. Eindrucksvoll belegen und veranschaulichen diese Angebots-Nachfrage-Lücke auch die Analysten von Canaccord in ihrer brandaktuellen Sektorstudie.

Profitieren Sie vom Marktungleichgewicht, welches Millennial Lithium in den nächsten Jahren mit ihrem Vorzeigeprojekt „Pastos Grandes“ voll in die Karten spielen wird!

Nutzen Sie die aktuelle Konsolidierung des Aktienkurses, um sich aussichtsreich zu positionieren, denn die nächste Kaufwelle folgt bestimmt!

Alleine bis zum neuen Cantor-Kursziel bei 6,50 CAD sind es schon über 85% Kursgewinn! Im Falle einer Übernahme oder dem Einstieg eines strategischen Investors dürfte der Preis sogar noch viel höher liegen!

Herzlichst,

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochenen Unternehmen Millennial Lithium wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

