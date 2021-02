Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

GROUPE RENAULT Communication about availability – 2020 Earnings Report Boulogne, February 19, 2021 Renault announces that the 2020 Earnings Report is filed with the French Financial Markets Authority and is now available on Renault website www.group.renault.com, tab Finance, in the ‘Regulated information’. …