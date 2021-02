RBC belässt RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: John Musk

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die von dem Versorger erwarteten Ergebnisbelastungen durch die Witterungsverhältnisse in Texas seien beträchtlich, schrieb Analyst John Musk in einer ersten Reaktion am Freitag. Zwar handele es sich wahrscheinlich nur um einmalige Belastungen und dürften die mittel- bis längerfristigen Ziele, die Wachstumsinvestitionen oder die Dividende für 2021 nicht betreffen, Investoren dürften jedoch negativ reagieren./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 18:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 18:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.