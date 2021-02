CREDIT SUISSE belässt Orange auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Jakob Bluestone

Analysiertes Unternehmen: Orange

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 13,00

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen von 13,50 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jakob Bluestone revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) und die Umsatzprognose für 2022 minimal nach unten. Damit trage er den Resultaten des Telekomkonzerns für das Schlussquartal 2020 sowie dem Ausblick Rechnung. Bereits 2021 drohe zudem ein temporärer Engpass bei den Barmitteln, bevor sich diese 2022 deutlich erholen sollten./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 00:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.