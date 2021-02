Tocvan: Phase-2 wird gezündet

Phase-1 hat außergewöhnlich gute Bohrergebnisse mit neuen Allzeithochs gebracht. Phase-2-Kursrakete zündet heute!

In einem gestern veröffentlichten Interview plaudert Tocvan-CEO Derek Wood aus dem Nähkästchen und betont, wie unterbewertet die Aktie noch immer sei – angesichts dessen, was jetzt bevorsteht. Das in Kürze startende Phase-2-Bohrprogramm soll zum ganz großen Wurf für das Unternehmen und seinen Aktionären werden. Die Aussichten auf Erfolg sind spektakulär, da die aktuelle Börsenbewertung bei nur 10 Mio. Euro liegt und der beeindruckende Aufwärtstrend offensichtlich gerade erst begonnen hat.

Bevor die Phase-2-Bohrungen erstmals die riesigen Gold-Pipes testen, die Tocvan letztes Jahr mit moderner Geophysik in Tiefen ab 150 m entdeckte (siehe hier), müssen die Tocvan-Geologen vor Ort die besten Bohrstandorte auswählen und diese dann für das Bohrgerät vorbereiten. Das Tocvan-Team befindet sich bereits auf dem Pilar-Grundstück, um auch detaillierte Kartierungen durchzuführen und Gesteinsproben zu sammeln.

Tocvans Chefgeologe Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News: "Wir freuen uns, wieder auf dem Pilar-Grundstück zu sein und die Arbeit fortgesetzt wird. Die letzte Woche veröffentlichten Ergebnisse unseres Phase-1-Bohrprogramms zeigen das Potential, die bekannte Ausdehnung der Mineralisation in der Tiefe und entlang des Streichtrends zu vergrößern. Die hochgradigen Gold- und Silber-Bohrabschnitte liefern Beweise für tief verwurzelte Strukturen, die wir gerade erst beginnen, aufzudecken. Detaillierte Kartierungen und Beprobungen der Oberflächenausprägungen dieser Strukturen werden uns bei der Auswahl der Bohrziele helfen, während wir uns mit großen Schritten auf das Phase-2-Bohrprogramm zubewegen. Darüber hinaus bietet die 4-Trench Zone die Opportunität, einen parallelen Trend zur Main Zone von gleicher Bedeutung zu entdecken."



Vollversion / 2020-Bohrergebnisse zur Vergrößerung der Main Zone im Verhältnis zu weiteren Zielen auf dem großen Pilar-Grundstück.

Zielgebiete mit hoher Priorität laut heutiger News:

Main Zone Vergrößerung

• 800 m südöstlich der Main Zone

• Historisches Bohrloch JES-18-03 erzielte 13,5 m @ 5,6 g/t Gold + 22 g/t Silber

• 800 m mit anomal stark vererztem Erdboden und Gehalten von 0,106 bis 0,911 g/t Gold

• Gesteinsproben zeigten 9,3 g/t Gold und 76 g/t Silber

4-Trench Zone

• 600 m langer Trend inkl. 4-Trench-Zone

• Historisches Bohrloch K-16 erzielte 7,5 m @ 3,3 g/t Gold und 31 g/t Silber

• 600 m mit anomal stark vererztem Erdboden und Gehalten von 0,118 bis 2,03 g/t Gold

• Gesteinsproben zeigten 24 g/t Gold und 116 g/t Silber

• Netzwerk aus historischen, kleinen Abbauschächten

Neues MMC-Interview mit CEO Derek Wood



Quelle: https://youtu.be/bcNJ7WtVIvY

Kurzfassung :

• Doug Coleman vom Mexico Mining Center gratuliert Tocvan-CEO Derek Wood zu den erfolgreichen Bohrergebnissen, die Anfang Februar veröffentlicht wurden (siehe hier), wie z.B. 94,6 m @ 1,6 g/t Gold inkl. einem hochgradigem Abschnitt mit 9,2 m @ 10,8 g/t Gold + 38 g/t Silber.

• Daraufhin fragt er Derek: "Das sind die besten Bohrergebnisse, die jemals auf dem Pilar-Grundstück (ca. 17.700 m an Bohrungen) gemacht wurden, korrekt?" Derek antwortet, dass der "großartigste" ("greatest") Bohrerfolg auf Pilar in den 1990er Jahren gemacht wurde: Sagenhafte 16,50 m @ 53,47 g/t Gold + 53,40 g/t Silber (in einer Tiefe von nur 52,50 m Bohrkernlänge; siehe Bohrloch "S-10" auf Seite 22 im Technischen Report). Er fügte hinzu, dass dieses Bohrloch der Grund für die vielen Bohrungen war, die anschließend abgeschlossen wurden (>17.700 m), um diesem außergewöhnlich Bohrerfolg (extrem hochgradig über solch großen Längen) nachzugehen und ggf. zu wiederholen.

• Derek betont, dass der Tocvan-Fokus anders ausgerichtet ist : Mit (wenigen) Bohrungen sollen historische Bohrungen in der Main Zone bestätigt werden ("Confirmation"-Bohrungen; um eine Ressourcenschätzung veröffentlichen zu können). Weitere Bohrungen sollen die Main Zone vergrößern (sog. "Step-out"-Bohrungen), weil die Lagerstätte noch immer in alle Richtungen "offen" ist. Vorherigen Projektbetreibern ging es im Grunde genommen nur darum, direkt in der Main Zone ähnliche Bohrerfolge zu machen, wie Bohrloch S-10, um den Markt zu begeistern und (verwässernde) Finanzierungen durchzuführen. Die vorrangigen Tocvan-Ziele sind jedoch die Vergrößerung der Main Zone (mittels riskanteren "Step-out"-Bohrungen) und die Entdeckung neuer Lagerstätten auf anderen Grundstücksteilen (sog. "Discovery"-Bohrungen) " mit sogar größeren und besseren Bohrzielen ", wie Derek vorausschauend erwähnte.



Vollversion / 2020-Bohrergebnisse (8 Löcher) neben den vielen historischen Bohrlöchern (in rot) in der Main Zone.

• Derek schwärmt über den neuen Tocvan-Geologen Rodrigo Calles-Montijo (siehe hier), der nahe dem Pilar-Grundstück lebt und den er vor einigen Monaten persönlich vor Ort beim Grundstücksbesuch kennenlernte. Tocvan freut sich riesig, diesen renommierten Geologen an Board zu haben, da er großen Wert auf neue Explorationstechnologien legt und begeistert vom Pilar-Projekt ist. Derek fügt hinzu, dass Rodrigo auch sehr gute Beziehungen in Mexiko habe und für Tocvan in vielerlei Hinsicht wertvoll sein wird.

• Derek freut sich auch, den unter Regierungskreisen bekannten Donn Lovett (siehe hier) für Tocvan gewonnen zu haben, da er über hochrangige Beziehungen zur mexikanischen und kanadischen Regierung verfügt und von unschätzbarem Wert für die erfolgreiche Zukunft von Tocvan ist.

• Doug Coleman stellt fest, dass nicht nur das Projekt und das Management wichtig für ein erfolgreiches Unternehmen seien, sondern "mindestens genauso wichtig" sei auch die Aktienstruktur des Unternehmens. Auf die Frage, wie Derek das Unternehmen strukturiert hat, um es für Anleger attraktiv zu machen, antwortet er: "Ich bin schon seit den 1990er Jahren im Börsengeschäft tätig (mit Fokus auf Junior-Explorationsunternehmen) und habe viele Marktzyklen miterlebt und viele Misserfolge gesehen. Das wichtigste für uns bei Tocvan ist es, sicherzustellen, dass unsere Investoren gut informiert werden über die Fortschritte, die wir machen, um Aktionärsvermögen ("shareholder value") zu schaffen für die frühen und aktuell eingestiegenen Aktionäre, einschließlich mich selbst."

• Daraufhin sagt Derek diesen wichtigen Satz : "Wir versuchen nicht, Geld einzusammeln [mittels verwässernder Finanzierungen], nur weil es da ist. Wir bevorzugen, es in Etappen zu tun. Und dass der Wert des Projekts, während wir das Projektrisiko minimieren, tatsächlich auch an Wert gewinnt... Mit nur 24 Mio. Aktien im Umlauf und dem ganzen Geld, das momentan in unsere Kasse fließt (durch die Warrant-Ausübungen), sind wir in einer guten Position, um einen anständigen Großgewinn ("decent, big-size win") für unsere Aktionäre zu ermöglichen. Und das machen wir, indem wir versuchen, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu schützen, während wir das Projekt voranbringen."

• Derek fasst seine Investmentphilosophie/strategie wie folgt zusammen: "Das Explorations- und Minengeschäft ist allgemein sehr riskant für Anleger. Das ist aber okay, wenn das Risiko mit dem möglichen Gewinn im Einklang ist."

• Abschließend kommentiert Derek die vor kurzem angekündigte Finanzierung mit einem Aufschlag von 28% auf den damaligen Aktienkurs ($1,25 Mio. @ $0,50 USD): Es handele sich um einen einzelnen Investor, der sich gerne beteiligen möchte, aber die Finanzierung noch nicht abgeschlossen ist. Nebenbei bemerkt habe Tocvan noch andere Finanzmöglichkeiten, jedoch habe man keine Eile. Tocvan will erstmal sehen, was die Geologen Rodrigo und Brodie aktuell vor Ort für Ergebnisse erzielen und wiederholt: "Wir wollen nicht zu viel Geld beim aktuellen Aktienkursniveau einsammeln, weil ich die Aktie noch immer als viel zu unterbewertet ansehe, als dass ich jetzt hier verwässern will. Ich benötige nur ausreichend Geldmittel, um das bevorstehende Phase-2-Bohrprogramm durchzuführen (neben einem kleinen Betrag, um atmen zu können). Und diese Geldmittel sollten in Kürze unter Dach und Fach sein, weil wir dabei sind, bis zu $700.000 dank aktuell stattfindenden Warrant-Ausübungen zu bekommen und tatsächlich kommt jeden Tag Geld rein. Diese Warrants sind aktuell groß im Geld ("deep in the money"). Die Finanzierung der nächsten Phase ist also ein bereits stattfindender Prozess.

• Schlussbemerkung von Derek: "Ich denke, dass es noch immer großen Spielraum für eine positive Kursentwicklung gibt" ("there is still a great deal of upside"). Wir arbeiten daran, den Nachweis zu erbringen, dass wir eine im Tagebau abbauwürdige Ressource haben, wobei wir noch Bohrziele auf dem ganzen Grundstück verteilt haben: Es gibt keinen Mangel an (Bohr-/Lagerstätten-) Zielen ("there is no shortage of targets").

Tocvan-Projektvideo (deutsch)



Quelle: https://youtu.be/VryZ_kaLj8U / Englische Version: https://youtu.be/3afrkUSqb0Q

Drohnenvideo vom Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020)



Quelle: https://youtu.be/R8MZZXM5794

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.688.837



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,62 CAD (18.02.2021)

Marktkapitalisierung: $15 Mio. CAD



Vollversion / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,39 EUR (18.02.2021)

Marktkapitalisierung: €10 Mio. EUR

