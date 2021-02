---------------------------------------------------------------------------

Leifheit AG: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020

* Konzernumsatz im Jahr 2020 um 16 Prozent auf 271,6 Mio. EUR gestiegen

* Umsatzanstieg von 22,6 Prozent im vierten Quartal 2020

* Heimatmarkt Deutschland mit Umsatzwachstum von 14,6 Prozent in 2020

* Vorläufiges EBIT am oberen Ende der zuletzt ausgegebenen Guidance

* Ausweitung der TV-Werbung auf weitere europäische Märkte in 2021

Nassau, 19. Februar 2021 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506) einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Auf vorläufiger Basis hat der Leifheit-Konzern 2020 einen Umsatz von 271,6 Mio. EUR erwirtschaftet, was einem deutlichen Anstieg von 16,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) erwartet der Konzern am oberen Ende der zuletzt nach oben angepassten EBIT-Guidance von 17 bis 19 Mio. EUR. Das EBIT hatte im Jahr 2019 noch bei 9,9 Mio. EUR gelegen.



Der Leifheit-Konzern hat trotz des unverändert herausfordernden Marktumfelds vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie auch im vierten Quartal 2020 mit einem Umsatzanstieg von 22,6 Prozent seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Henner Rinsche, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, kommentiert: "Das Geschäftsjahr 2020 ist für uns insgesamt sehr erfreulich verlaufen. Wir haben unsere Strategie "Scaling Up Success" mit Nachdruck vorangetrieben und die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass sie funktioniert. Wir haben massiv in Verbraucherwerbung investiert und gleichzeitig daran gearbeitet, das Produktsortiment schlanker und profitabler aufzustellen. Unsere Produkte der Marken Leifheit und Soehnle, die wir intensiv im TV und Print beworben haben, wurden auch im vierten Quartal verstärkt nachgefragt. Dies hat dazu geführt, dass das Umsatzwachstum sogar leicht oberhalb der im Oktober ausgegebenen Prognose liegt. Besonders vor dem Hintergrund, dass im Weihnachtsgeschäft bereits viele der für uns wichtigen Absatzkanäle im Zuge des zweiten Lockdowns geschlossen waren, ist diese Leistung bemerkenswert. Die gute Umsatzentwicklung im Schlussquartal versetzte uns in die Lage, unsere TV-Budgets zum Jahresende nochmals zu erhöhen sowie zusätzliche Rationalisierungsmaßnahmen umzusetzen und damit wichtige Weichenstellungen zur Steigerung der Verbrauchernachfrage und zur Verbesserung der Margen- und Kostensituation in 2021 zu initiieren."