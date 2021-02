FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach bisher schwachem Wochenverlauf dürfte der Dax am Freitag zunächst etwas zulegen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,34 Prozent auf 13 934 Punkte. Zuletzt habe sich jedoch gezeigt, dass die Schwungkraft fehle, um die 14 000er Marke deutlicher zu überspringen, erläuterten die Experten der Helaba. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,3 Prozent höher erwartet.

In der vergangenen Woche hatte der Dax bei 14 169 Punkten einen Rekord erreicht. In der laufenden Woche ging es bislang um gut ein Prozent abwärts. An der Wall Street gab es zwar im Wochenverlauf neue Höchststände, gerade die Indizes der Technologiebörse Nasdaq kamen inzwischen aber deutlich zurück. Bei Rückschlägen finden sich allerdings auch immer wieder schnell Käufer, wie Kurserholungen gegen Handelsende zeigten.