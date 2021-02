Die Ergebnisse der Stevens Gold Datenzusammenstellung definieren die Bohrziele auf dem Millennium Goldprojekt

VANCOUVER, B.C. 19. Februar 2021 - STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG, OTCQB:STVGF, FSE:311) (das „Unternehmen“ oder „Stevens Gold“) freut sich, Ergebnisse aus dem Data-Mining historischer geophysikalischer und geochemischer Bodenuntersuchungen aus der optionierten Konzession Millennium Gold (die „Konzession“) bekanntzugeben. Das Konzessionsgebiet befindet sich 4,8 Kilometer (km) nordöstlich von Lake Havasu City in Mojave County im Westen des US-Bundesstaates Arizona und beherbergt eine bis dato noch kaum explorierte in Vulkangestein gelagerte epithermale Goldmineralisierung mit geringer Sulfidierung, die im Hinblick auf den Mineralisierungs- und Alterierungstyp geologische Ähnlichkeiten mit anderen nahgelegenen epithermalen Lagerstätten wie der Mine Castle Mountain und der Mine Moss aufweist.

Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung beim Arizona State Lands Department gestellt und wartet derzeit auf die Prüfung und Genehmigung des Antrags durch diese Behörde.

Integrierte historische Untersuchungsergebnisse: Geochemische und geophysikalische Bodenuntersuchungen

Im Rahmen eines fortlaufenden Explorationsprogramms in der Konzession Millennium Gold hat das Unternehmen wertvolle, die Explorationsarbeiten unterstützende Information aus dem Data-Mining historischer geowissenschaftlicher Datenbanken gewonnen. Virtuelle gitterbasierte, auf mobile Metallionentechnologie („MMI“) gestützte geochemische Untersuchungen, die in der Konzession Millennium Gold im Jahr 2007 durchgeführt wurden, zeigten mehrere Zonen erhöhten Goldvorkommens. Insgesamt wurden 523 Proben genommen. Mehrfache bogen-, ei- und linienförmiger Anomalien von weit auseinander liegenden Messpunkten in einem Abstand von 120 Metern (400 Fuß) variierten von 20- bis 221fachem des Umgebungswertes und definierten weitverbreitete Anomalien in der Konzession. Der weite Abstand zwischen Probenahmen diente der Bewertung geochemischer Anzeichen auf strukturverwandte großflächige abbaubare Goldmineralisation.