AKTIE IM FOKUS Allianz-Zahlen kommen am Markt gut an Die Papiere der Allianz SE haben am Freitag nach Jahreszahlen vorbörslich klar zugelegt. Auf Tradegate verbuchten sie ein Plus von rund zwei Prozent zum Xetra-Schluss auf 198,74 Euro. Ein Händler nannte die Zahlen besser als erwartet, vor allem …