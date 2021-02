Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,2091 (06:16 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,2054 im europäischen Geschäft markiert wurde.

Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 105,60. In der Folge notiert EUR-JPY bei 127,68. EUR-CHF oszilliert bei 1,0839.

Gestern standen Aktienmärkte unter Druck. Das Thema Zinsversteifung am Kapitalmarkt belastete, aber auch die Markttechnik liefert derzeit negative Impulse. Der USD hat gegenüber Hauptwährungen an Boden verloren, aber gegenüber den edlen Metallen, den Währungen ohne Fehl und Tadel, an Boden gewonnen. Auch die zinslosen Krypto-Anlagen konnten an Boden gewinnen. Die markante Divergenz der Preisentwicklung der zinslosen Aktiva der Krypto-Anlagen versus der zinslosen Edelmetall-Anlagen eröffnet Spielraum für Diskussionen …

Es gibt positive Entwicklungen in der Arena der Politik. Die USA würden die Einladung der EU zu Iran-Gesprächen annehmen. Die USA sind unter Bedingungen bereit, zum Atomabkommen zurückzukehren. Dieser Schritt wäre in der Tat in Richtung Weltfrieden Ziel führend.