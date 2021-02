Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

DIE ZEIT: „Weniger Patienten wegen Corona im Krankenaus als bislang angenommen“. „DIE ZEIT hat bundesweit 20 Krankenhäuser nach ihren konkreten Zahlen gefragt. Viele wollten diese nicht veröffentlicht sehen, bestätigen aber die rund 20 bis 30 Prozent an Doppeldiagnosen mit Corona“. „Auf Grundlage der Schätzung einzelner Kliniken kann ein evidenzbasiertes Institut keine Bereinigung von Fällen vornehmen“, sagt das RKI auf Anfrage der ZEIT. Das harte Kriterium sei ein positiver PCR-Test.Zusammenfassung: Die Basis der Corona-Maßnahmen sind Zahlen, die nicht korrigiert werden, obwohl ihre Fehlerhaftigkeit bekannt ist.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 47.010 Euro/kg, Vortag 47.506 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 26,85 $/oz, Vortag 27,19 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.254 $/oz, Vortag 1.251 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.228 $/oz, Vortag 2.254 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 63,33 $/barrel, Vortag 64,95 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3 % oder 1,7 auf 135,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Barrick 2,7 % sowie Kinross und Yamana jeweils 2,2 %. Royal Gold kann sich um 0,9 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 8,3 %, Vista 5,9 % und New Gold 5,8 %. Bei den Silberaktien geben Minaurum 9,1 %, Silver Bear 8,3 % und Bear Creek 7,4 % nach.