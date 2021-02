Anlass der Studie: Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,20 auf EUR 8,00.

PNE hat vorläufige operative Ergebnisse für 2020 veröffentlicht und erwartet ein EBITDA zwischen EUR24 und 28 Mio., was deutlich über der Guidance von EUR15 bis 20 Mio. und leicht über unserer EBITDA-Prognose von EUR23,5 Mio. liegt. Das EBIT wird im mittleren bis oberen Bereich der gegebenen Guidance (EUR5 bis 10 Mio.) liegen und damit über unserer vorherigen Prognose von EUR6,1 Mio. Sowohl die Stromerzeugung als auch das Projektentwicklungsgeschäft trugen zu den starken Ergebnissen des vierten Quartals bei. Im Jahr 2020 hat PNE Windprojekte mit einer Gesamtkapazität von rd. 461 MW (Vorjahr: 451 MW) fertiggestellt, verkauft oder zu bauen angefangen. Darüber hinaus wurde die Photovoltaikprojektpipeline von 123 MWp Ende 2019 auf 548 MWp erheblich erweitert. Wir haben die verbesserte Guidance in unserer Prognose für 2020 berücksichtigt. Darüber hinaus glauben wir, dass das US-Geschäft von PNE florieren wird, da die neue US-Regierung Ökostrom viel stärker unterstützt als die Trump-Regierung. Daher haben wir unsere mittelfristigen Prognosen erhöht. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR8,00 (zuvor: EUR7,20). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 7.20 to EUR 8.00.

PNE has published preliminary operating results for 2020 and expects EBITDA of between EUR24 and EUR28m, which is significantly above guidance of EUR15-20m and slightly ahead of our EBITDA forecast of EUR23.5m. EBIT will be in the middle-to-upper range of the guidance given (EUR5-10m) and thus above our previous forecast of EUR6.1m. Both the power generation and the project development business contributed to the strong Q4 results. In 2020, PNE completed, sold or started construction of wind projects with a total capacity of ca. 461 MW (prior year: 451 MW). In addition, the photovoltaic project pipeline was significantly expanded from 123 MWp at the end of 2019 to 548 MWp. We have reflected the improved guidance in our 2020 forecast. Furthermore, we believe that PNE's US business will thrive as the new US government is much more supportive of green power than the Trump administration. We have thus increased our medium-term forecasts. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR8.00 (previously: EUR7.20). We reiterate our Add recommendation.

