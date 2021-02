Köln (ots) -



- Bestellbar ab Mitte März für Ford Fiesta Mild Hybrid und Ford Puma Mild Hybrid

- Doppelkupplungs-Architektur der neuen 7-Gang-Automatik steigert die

Kraftstoffeffizienz, reduziert die CO2-Emissionen und sorgt für eine

harmonische Leistungsentfaltung



Ford hat für Fahrzeuge mit elektrifiziertem EcoBoost-Mild Hybrid-Antriebsstrang

ein neues, 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe ins Programm genommen. Als

Alternative zum manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe, ist die neue 7-Gang-Automatik

voraussichtlich ab Mitte März zunächst für die Baureihen Ford Fiesta* und Ford

Puma* auf Wunsch bestellbar - jeweils in Kombination mit dem

1,0-Liter-EcoBoost-Mild Hybrid-Antrieb (48-Volt-Technologie). Die Verkaufspreise

werden rechtzeitig bekanntgegeben. Dieses Automatikgetriebe sorgt insbesondere

in der Stadt sowie im Stop-and-Go-Verkehr für ein Plus an Fahrkomfort - bei

zugleich reduziertem Kraftstoffverbrauch und geringeren CO2-Emissionen. Darüber

hinaus tragen die schnellen, ruckfreien Schaltvorgänge zu einer harmonischen

Leistungsentfaltung des Mild-Hybrid-Benzinantriebs bei.









Beim Ford EcoBoost Mild Hybrid-Antrieb handelt es sich um eine 48-Volt-Mild

Hybrid-Technologie und damit um den Einstieg in die Welt der Elektromobilität.

Das bedeutet: Bei geringeren Drehzahlen wird der EcoBoost-Benzinmotor des Ford

Fiesta und des Ford Puma von einem Elektromotor unterstützt - genauer: von einem

riemengetriebenen Starter-Generator (Belt-driven Integrated Starter/Generator,

BISG) mit einer Leistung von 11,5 kW (16 PS). Der BISG ersetzt die

konventionelle Lichtmaschine und ist in den Nebenaggregate-Strang integriert.

Die elektrische Drehmoment-Unterstützung sorgt insbesondere im Drehzahlkeller

für ein druckvolles, unmittelbares Ansprechverhalten des Turbo-Benziners.

Zugleich ermöglicht es das Mild Hybrid-System, einen größeren Lader einzusetzen.

Dies sorgt für mehr Leistung, bringt normalerweise aber auch ein trägeres

Ansprechverhalten mit sich. Die Drehmoment-Unterstützung des Starter-Generators

kann dieses "Turboloch" jedoch überbrücken.



Der Ford Fiesta und der Ford Puma mit EcoBoost Mild Hybrid-Technologie können

nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen werden. Dies ist auch nicht

nötig, denn die luftgekühlte 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie (10 Ah), die den

Elektromotor (BISG) mit Strom versorgt, wird automatisch durch das Bremssystem

beim Ausrollen und beim Abbremsen des Fahrzeugs aufgeladen (Rekuperation).



Das EcoBoost Mild Hybrid-System überwacht kontinuierlich, wie das Fahrzeug

bewegt sowie wann und wie intensiv die Batterie geladen wird. Hieraus errechnet Seite 2 ► Seite 1 von 3



