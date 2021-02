2,8 Millionen Grundschülerinnen und -schüler werden im laufenden Schuljahr 2020/2021 hierzulande unterrichtet

WIESBADEN (ots) -



- 568 000 Schülerinnen und Schüler hatten im Schuljahr 2019/2020

sonderpädagogischen Förderbedarf

- Etwa ein Drittel aller Lehrkräfte unterrichtete im Schuljahr 2019/2020 an

Grundschulen, das waren 205 000 Lehrerinnen und Lehrer

- 786 000 Menschen waren im Jahr 2020 bundesweit in Kindertageseinrichtungen

tätig



Seit Mitte Dezember 2020 gehört Distanzunterricht bundesweit zum Schulalltag, am

nächsten Montag soll zumindest für die jüngeren Schülerinnen und Schüler in den

meisten Bundesländern der Präsenzunterricht wieder starten. Wie das Statistische

Bundesamtes (Destatis) mitteilt, werden im laufenden Schuljahr 2020/2021 nach

vorläufigen Ergebnissen rund 2,8 Millionen Grundschülerinnen und -schüler an

allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. Insgesamt besuchen 8,4 Millionen Kinder

und Jugendliche eine allgemeinbildende Schule in Deutschland.





Sachsen hat schon seit Anfang der Woche seine Einrichtungen wieder geöffnet,dort werden im laufenden Schuljahr rund 145 000 Schülerinnen und Schüler inGrundschulen unterrichtet. Eine Präsenzpflicht gilt jedoch nicht. Eltern könnenin dem Freistaat also selbstständig entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schuleschicken oder sicherstellen, dass das häusliche Lernen fortgesetzt wird. Bereitsseit Januar durften in Niedersachsen unter anderen die 279 000 Schülerinnen undSchüler der Grundschulen wieder in geteilten Klassen unterrichtet werden.Elf Bundesländer planen aktuell eine Öffnung des Schulbetriebs in der kommendenWoche. Neben Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Bayern, Hessen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringenwird auch Mecklenburg-Vorpommern - zwei Tage nach den anderen Ländern - dieGrundschulen wieder öffnen. Mehr als 2,3 Millionen Grundschülerinnen und-schüler gehen im Schuljahr 2020/2021 in diesen Ländern zur Schule. Im Märzwerden Hamburg und Sachsen-Anhalt den eingeschränkten Schulbetriebwiederaufnehmen, die Grundschulen in Bremen sollen in voller Klassenstärkezurückkehren.Erstes Schuljahr 2020/2021 mit Corona-Hindernissen: 753 000 Schulanfängerinnenund SchulanfängerVon dem Wechsel zwischen Distanzlernen und Präsenzunterricht sind auch dieSchulanfängerinnen und -anfänger im laufenden Schuljahr 2020/2021 betroffen:Nach vorläufigen Ergebnissen sind im vergangenen Spätsommer 753 000 Kindereingeschult worden. Während der überwiegende Teil der Schulanfängerinnen und-anfänger an Grundschulen (93,4 %) startete, wurden 3,2 % an Förderschulen, 2,5% an Integrierten Gesamtschulen und 0,9 % an Freien Waldorfschulen eingeschult.Gut 95 000 Schülerinnen und Schüler wurden im Schuljahr 2019/2020 in