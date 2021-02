„Aman Residences, Tokyo“ und die neue Hotelmarke „Janu Tokyo“ unterstreichen das Stadtsanierungsprojekt Toranomon-Azabudai

Mori Building Co., Ltd., Japans führender Stadtlandschaftsentwickler, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Aman, dem Betreiber verschiedener Luxushotels und Resorts von Weltklasse, im Rahmen des Stadtsanierungsprojekt Toranomon-Azabudai eingehen wird, einem massiven Stadterneuerungsprojekt, das nach seiner Fertigstellung im Jahr 2023 ein großes Gebiet im Zentrum Tokios wiederbeleben wird. Die beiden Hauptergebnisse der Partnerschaft werden die Markenresidenz Aman Residences, Tokyo und das Luxushotel Janu Tokyo , Amans Schwestermarke, sein, die das Debüt der Marke Janu in Japan markieren.

Toranomon-Azabudai Project (image) (Graphic: Business Wire)

Shingo Tsuji, President und CEO von Mori Building, sagte: „Tokio muss seine Anziehungskraft steigern, um im Wettbewerb mit den größten Städten der Welt erfolgreich zu sein. Mori Building arbeitet mit Aman zusammen, das verschiedene Resorts von Weltklasse betreibt, um ein weltweit führendes Wohnumfeld und Hotel zu schaffen, wie es in Tokio noch nie zuvor gesehen wurde, in dem Menschen Harmonie mit der Natur erreichen und sich durch Kreativität mit anderen verbinden und sie inspirieren. Durch die Realisierung dieser neuen Form des ‚urbanen Wohlbefindens‘ wird Mori Building Tokios Anziehungskraft verbessern.“

Vladislav Doronin, Vorsitzender und CEO von Aman und Janu, sagte: „Die Eröffnung unserer ersten städtischen Aman-Residenzen in Japan ist ein Meilenstein in der Geschichte von Aman und spricht für die enge Beziehung und Symbiose unserer Marke zu diesem Land und seiner unglaublich besonderen Kultur. Durch die Zusammenarbeit mit den führenden Entwicklern Mori Building und die Teilnahme am Toranomon-Azabudai-Projekt können wir Amans fünfte Entwicklung in Japan zum Leben erwecken und diesmal ein dauerhaftes Refugium für Eigentümer sowie exklusiven Zugang zum Aman-Lebensstil bieten. Darüber hinaus wird es den Rahmen für Janu Tokyo bieten. In diesem Zentrum für Kultur und Kunst möchten wir die Gäste mit dem Herzen dieser lebendigen Gemeinschaft verbinden und eine Chance für kreativen Ausdruck bieten.“