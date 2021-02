Achtung Investoren: Vor einer Investition in REITs würde ich derzeit lieber etwas genauer hinschauen!

Hast du schon einmal von den sogenannten REITs (Real Estate Investment Trust) gehört? Diese Investmentklasse wurde ursprünglich in den 1960er-Jahren in den USA entwickelt. REITs sind im Grunde nichts anderes als Immobilien-Aktiengesellschaften, deren Anteile an der Börse gehandelt werden. Um ein Investment in einen REIT zu tätigen, muss man also nur die entsprechenden Aktienanteile an der Börse erwerben.

REITs bieten einem also die Möglichkeit, schon mit relativ geringen Summen am Immobilienmarkt teilzuhaben. Aber sie haben noch einen weiteren Vorteil. Und zwar die interessante Gestaltung ihrer Gewinnbeteiligung. Diese macht sie bei vielen Anlegern äußerst beliebt. Während nämlich herkömmliche Aktiengesellschaften nicht zur Zahlung einer Dividende verpflichtet sind, ist es bei den REITs so, dass sie mindestens 90 % ihrer Gewinne an die Investoren ausschütten müssen.