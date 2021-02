Anlass der Studie:

Empfehlung: Buy

seit: 19.02.2021

Kursziel: EUR 23,80 (bislang EUR 20,00)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Die Pandemie gut gemeistert



Gestern hat Erlebnis Akademie (eak) vorläufige Eckdaten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020e bekannt gegeben. Trotz mehrmonatiger pandemiebedingter Schließungen aller Standorte erzielte eak Konzernumsätze in Höhe von EUR 15,0 Mio. (Vorjahr: EUR 16,5 Mio., -9,0% YoY). EBITDA und EBIT lagen bei EUR 5,6 Mio. (Vorjahr EUR 6,4 Mio., -12,4% YoY) und EUR 1,8 Mio. (Vorjahr: EUR 2,9 Mio., -36,2% YoY). Ertragsseitig enthalten sind dabei Angaben gemäß die für die Monate November und Dezember für den ausgefallenen Umsatz geleisteten staatlichen Hilfen des zweiten Lockdowns. Damit konnte die im November angehobene Management-Guidance eines positiven Konzernergebnisses eingehalten werden. Unsere Prognosen wurden ergebnisseitig übertroffen.



Auch während des zweiten Lockdowns wurden die Arbeiten an den beiden neuen Standorten im Elsass und auf Usedom nach Angaben planmäßig fortgesetzt, da die für den Neubau beauftragten Firmen aus Tschechien grenzüberschreitend zu den Baustellen reisen konnten. Die Baumwipfelpfade sollen wie geplant im April (Usedom) bzw. Mai (Elsass) eröffnet werden.



Nach den über unseren Erwartungen liegenden vorläufigen Eckzahlen heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 23,80 von EUR 20,00 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Aus einer Monte- Carlo-Simulation errechnen sich Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 18,30 bzw. 29,50 je Aktie. Nach einer endgültigen Aufhebung der behördlich erlassenen Schließungen und einer Normalisierung der von uns eingepreisten Risikoaufschläge sind nach unserer Einschätzung nochmals höhere Kursziele erreichbar. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22130.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



