JEFFERIES belässt SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re nach den vorgelegten Jahreszahlen des Rückversicherers auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten seien auf breiter Basis verfehlt worden, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Freitag. Besonders hob er den hohen Nettoverlust hervor./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 01:58 / ET





