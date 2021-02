Entwicklungsorganisiation begrüßt Bidens Zusage für Impfkampagne

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsorganisationen haben die Zusage von US-Präsident Joe Biden in Höhe von vier Milliarden US-Dollar für die globale Impfkampagne gegen das Coronavirus begrüßt. "Es weht ein neuer Wind aus Washington", sagte Stephan Exo-Kreischer von der Organisation One am Freitag in Berlin. Mit seiner Zusage und der Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sende Biden "gleich zwei wichtige Signale": "Die USA kehren wieder zurück auf die weltpolitische Bühne - und der Kampf gegen die Pandemie kann nur gemeinsam gewonnen werden."

Die Pandemie und die Verteilung von Impfstoffen stehen im Mittelpunkt des Online-Gipfels der sieben großen Wirtschaftsnationen (G7) an diesem Freitag. Es ist das erste große internationale Treffen, an dem der neue US-Präsident teilnimmt. Gastgeber des Gesprächs mit Biden, Kanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs der "Gruppe der Sieben" ist Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, der gegenwärtig den G7-Vorsitz innehat. Zu den G7 gehören auch Frankreich, Italien, Kanada und Japan.