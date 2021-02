MIRO-Faktencheck-Clip Nr. 1 / Leidet Deutschland unter "Sandknappheit"?

Berlin (ots) - Mythos Nr. 1: "Der Sand wird knapp"?



Schaffte es die "Sand- und Kiesknappheit" in den letzten Monaten wiederholt in

den Schlagzeilen großer Medien und Sender aufzublitzen, werden in diesem

Filmclip auf unterhaltsame Weise die eigentlichen Ursachen für gelegentliche

Lieferschwierigkeiten bei diesen wichtigen Rohstoffen erklärt.



Zum brandneuen 1,5-Minuten-Clip geht es hier: https://youtu.be/nQHLHQKYTQM







Mangel an Sand, Kies und Naturstein - im Gegenteil: in Deutschland reichen die

Vorräte dieser Gesteinsrohstoffe rein geologisch noch tausende von Jahren -

sondern der hürdenreiche Weg zur Genehmigung. Gesteinsrohstoffe wie Sand, Kies

und Naturstein können nur dort gewonnen werden, wo sie oberflächennah verfügbar

sind. Auch das ist wiederum nur möglich, wenn dafür eine Genehmigung vorliegt.

Vieles ist dabei von den Antragstellern zu berücksichtigen: Die Unternehmen

müssen nachweisen, dass sie nachhaltige, umweltschonende Verfahren anwenden und

den Eingriff adäquat ausgleichen. Sie müssen auch schon vor der eigentlichen

Erschließung einen mit Behörden, Umweltvertretern, weiteren

Verantwortungsträgern und interessierten Anwohnern abgestimmten Plan für die

Nutzung der Fläche nach der Zeit der Gewinnung vorlegen. Dies alles verlangt

eine sehr umfangreiche Vorbereitung. Trotzdem wird es nicht leichter, eine

Genehmigung zu erhalten. Vielmehr wird es schwieriger und es dauert immer

länger. Mittlerweile hat sich ein regelrechter "Genehmigungsstau"

herausgebildet, der schleunigst aufgelöst werden muss. Denn ohne den

behördlichen Mut zur Flächenausweisung und zur Genehmigung wird sie uns

wahrscheinlich doch noch spürbarer ereilen - die Sandknappheit - die in Wahrheit

eigentlich eine Genehmigungsknappheit ist.



Mythen: Es gibt zwar keine einheitliche Definition für einen Mythos, aber

gemeinhin werden damit anonyme, erdachte Geschichten bezeichnet, die mündlich

überliefert, durch eine bildhafte und anschauliche Sprache leicht verständlich

ein Weltbild prägen. Doch ist dieses Bild immer richtig, und was ist dran, an

derartigen Geschichten und Glaubenssätzen? Im Fall der Mythen, die sich rund um

Sand, Kies und Naturstein, ihre Gewinnung, ihren Nutzen und ihre Bedeutung

ranken, räumt der Bundesverband Mineralische Rohstoffe, MIRO, mit weit

verbreiteten Vermutungen zur Branche auf. Entwickelt wurden dafür sechs

eigenständige Filmsequenzen, in denen die Glaubenssätze einem lebendigen

Faktencheck unterzogen werden. Im ersten Clip wird das Thema der vermeintlichen

"Sandknappheit" ausgeleuchtet.



Hier noch einmal der Link zum Clip: https://youtu.be/nQHLHQKYTQM



