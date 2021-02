Ausgerechnet der chinesische Markt profitierte von restriktiven Corona-Maßnahmen und einer schnellen Rückkehr zur Normalität. Das hat deutschen Autobauer salopp gesagt den Hintern gerettet, sobald auch in Europa der Autoabsatz wieder zulegt, könnte dies Papiere von Fahrzeugherstellern weiter befeuern. Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart seit Mitte März letzten Jahres eine bislang dreiwellige Erholungsrallye an die Marke von rund 172,00 Euro, wobei der letzte Abschnitt noch nicht vollends in seiner Kapazität ausgeschöpft wurde. Das nährt die Annahme weiterer Zugewinne in der Volkswagen-Aktie, sodass ein zeitnaher Test der Verlaufshochs aus 2018/2019 bevorstehen dürfte. Sollte im weiteren Verlauf auch die fundamentale Seite zu der laufenden Rallye bei Volkswagen passen, könnte der Wert wieder zu alter Stärke zurückfinden und Aktionäre von Long-Positionen entsprechend profitieren.

2019‘er Hochs im Fokus

Der zuletzt erfolgreich vollzogene Pullback von 170,00 Euro auf das Ausbruchsniveau der vorausgegangenen Konsolidierungsphase um 157,00 Euro hat etwas Druck vom Kessel genommen und Käufern wieder freie Bahn verschafft. Oberhalb von 172,00 Euro wäre demnach ein Anstieg an die Jahreshochs aus Ende 2019 bei 187,74 Euro möglich, darüber könnte sogar ein Test der Verlaufshochs aus 2018 bei 192,46 Euro einsetzen. Das geht zumindest aus der Berechnung der Reichweite der laufenden Kaufwelle hervor und eignet sich für ein kurzfristiges Long-Investment. Als Anlageinstrument kann hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA48QS zum Einsatz kommen. Schwierig wird es allerdings, wenn Volkswagen wieder unter das Niveau von 156,50 Euro zurückfällt. In diesem Szenario müsste mit einem Test der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 147,00 Euro gerechnet werden.