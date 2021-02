SHS VIVEON: Starkes Neukundengeschäft sorgt für Gewinnsprung

Die Analysten von SMC-Research sehen sich von den vorläufigen Zahlen der SHS VIVEON AG in der positiven Einschätzung des Unternehmens bestätigt und haben ihr „Buy“-Urteil bei einem höheren Kursziel unverändert gelassen. Die Zuversicht begründet der SMC-Analyst Adam Jakubowski vor allem mit der hohen Dynamik von SHS VIVEON in der Gewinnung von Neukunden.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe SHS VIVEON 2020 den Gewinn deutlich gesteigert und das eigene Margenziel übertroffen. Ausschlaggegend dafür sei laut SMC-Research das erfolgreiche Produktgeschäft gewesen, das sich in einer lebhaften Neukundenakquise bemerkbar gemacht habe. Gerade in den letzten Wochen des Jahres sei es SHS VIVEON gelungen, die gut gefüllte Vertriebs-Pipeline in mehrere Lizenzabschlüsse umzumünzen, so dass im Gesamtjahr trotz der Behinderungen durch die Pandemie mit 13 Neukunden ein neuer Rekord erreicht worden sei.