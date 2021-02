Virtuelle Bain-Recruiting-Veranstaltung für Frauen in Führungspositionen / "Lead to Inspire" geht in die zweite Runde

München/Zürich (ots) - Führungskompetenz ist nicht zuletzt die Fähigkeit, sich

und andere im Berufsalltag zu motivieren und zu inspirieren. Dies ist der

Leitgedanke des Recruiting-Events " Lead to Inspire

(https://www.joinbain.de/lead-to-inspire/) " der internationalen

Unternehmensberatung Bain & Company, das in sein zweites Jahr geht. Die

Veranstaltung findet am 23. und 24. April 2021 erneut virtuell statt. Sie

richtet sich an Frauen mit Universitätsabschluss und mindestens drei Jahren

Berufserfahrung. Gleich 13 Bain-Büros aus der Region Europa, Mittlerer Osten und

Afrika (EMEA) laden zu einem länderübergreifenden Erfahrungsaustausch zu Führung

und Karrieremöglichkeiten ein. Im Mittelpunkt steht dabei die

Führungsphilosophie "Inspirational Leadership" von Bain.



"Diversität ist von großer strategischer Bedeutung für unser Unternehmen",

erklärt Coline Toussaint, Leiterin der Initiative Womxn@Bain in der EMEA-Region.

"Deshalb investieren wir viel, um die talentiertesten weiblichen Führungskräfte

für uns zu gewinnen und sie bei ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen."





Bewerbungen bis zum 7. März 2021 möglichDas Veranstaltungsformat "Lead to Inspire" bietet den Teilnehmerinnen ein Forum,um sich mit weiblichen Führungskräften von Bain in ganz Europa, aber auchmiteinander auszutauschen und zu vernetzen.Darüber hinaus werden Anregungengegeben, wie sich berufliche Meilensteine mit individuellen Zielen vereinbarenlassen. Gewährt werden zudem Einblicke in das Bain-Framework "Elements ofValue®", bei dem es um die Themen Werte, Ziele und Priorisierung ausgeschäftlicher Perspektive geht: Welche Faktoren sind im B2B-Bereich beiKaufentscheidungen besonders wichtig, worauf legt die Kundschaft am meisten Wertund welche Rolle spielt hierbei der Faktor Inspiration?"Es ist gerade die Vielfalt in unseren Consultingteams, die sicherstellt, dasswir die Fragestellungen unserer Kunden aus unterschiedlichen Perspektivenbetrachten und gemeinsam die besten Ergebnisse erzielen können", betont MareikeSteingröver, Bain-Partnerin und verantwortlich für das Womxn@Bain-Netzwerk imdeutschsprachigen Raum. "Gleichwohl steht die berufliche wie persönlicheFörderung bei uns ganz oben auf der Agenda. Dabei hilft uns nicht zuletzt unserinternationales Netzwerk Womxn@Bain, das eine hervorragende Plattform fürErfahrungsaustausch, Mentoring und Coaching ist - sowohl global als auch lokal."Bewerbungen für die Onlineveranstaltung sind noch bis zum 7. März 2021 möglich.Alle Informationen zum Programm sowie den Ansprechpartnerinnen gibt es unter:http://www.joinbain.de/lead-to-inspire .Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, dieEntscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltungunterstützt. Mit unseren 59 Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Näheunserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zuübertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner ausunserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mitdafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigereErgebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr alseine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützenOrganisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den BereichenBildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich fürGleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dasswir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.