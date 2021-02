DEUTSCHE BANK belässt VALEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das endgültige Zahlenwerk des Autozulieferers habe die vorläufigen Angaben bestätigt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag habe die Erwartungen übertroffen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:19 / GMT