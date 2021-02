DEUTSCHE BANK belässt Nestle auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 120 auf 115 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen habe sich das Management des Nahrungsmittelkonzerns zuversichtlich zum weiteren "Wachstum geäußert, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den operativen Margen seien die Aussagen aber etwas zurückhaltender gewesen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.