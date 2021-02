RBC belässt Allianz SE auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Allianz-Aktie nach Zahlen und einem Ausblick auf 2021 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der operative Gewinn im vierten Quartal habe deutlich über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Freitag. Die vorgeschlagene Dividende liege zugleich in erwarteter Höhe, doch der Ergebnisausblick des Versicherers erscheine zwar widerstandsfähig, aber etwas schwach im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenprognose./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.