AXA IM Stratege Iggo: "Selbstbewusst, aber nicht selbstgefällig"

Die Renditen sind gestiegen, weil es eine gewisse Reflations-Mentalität an den Märkten gibt. Diese wird durch die Wachstumserwartungen und eine größere Inflationstoleranz der Zentralbanken getrieben. Die langfristigen Zinssätze und das Gewinnwachstum sind zwei zentrale Treiber von Märkten und Anlegerstimmungen – und in den vergangenen Monaten haben beide Faktoren das Thema 'Reflation' unterstützt. Die leichte Versteilung der US-Treasury-Kurve und die überraschend starken Gewinnmeldungen der Unternehmen haben sich positiv auf Risikoanlagen ausgewirkt. Meiner Meinung nach sind die Renditen jedoch weit davon entfernt, dem Wachstum oder der Aktienmarktentwicklung zu schaden. Die Gewinne steigen und langfristige Trends treiben die Aktienerträge. Dennoch sei erwähnt, dass es nicht die Zeit für Selbstgefälligkeit ist. Die Gesamtinflation könnte in den kommenden Monaten durchaus anziehen und Anleiheinvestoren verschrecken. Die Fed muss den Märkten daher versichern, dass sie die Dinge im Griff hat. Die Botschaft muss lauten: Die Inflation müsste schon deutlich länger höher sein, um das geldpolitische Vorgehen zu beeinflussen.

Die Lektion aus 2013