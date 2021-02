DPAM-Stratege De Coensel: "Forderung nach Straffung durch US-Fed ist verfrüht"

Ohnehin liegt es auf der Hand, dass die US-Fed im Rahmen einer erwarteten fiskalischen Großzügigkeit der neuen Biden-Regierung die Intensität ihrer Vermögenswert-Käufe länger aufrechterhält. Der Gesetzesentwurf basiert auf Fiskalausgaben in Höhe von 1,9 Billionen Dollar, die auf Lebensmittelmarken, Arbeitslosenunterstützung, Zahlungen von 1.400 Dollar an Personen mit einem individuellen Einkommen unter 75.000 Dollar und eine beschleunigte Bereitstellung von Impfstoffen und Testkapazitäten ausgerichtet sind. Parallel dazu begannen in den USA die Verhandlungen über ein umfassendes, Billionen schweres Infrastrukturgesetz, das in Kraft treten soll, sobald die Pandemiehilfe genehmigt ist.

Der zur Diskussion stehende Gesetzesentwurf zum 1,9 Mio. Dollar-Paket, der auf einen Ausgleich von etwa 1,4 bis 1,5 Billionen Dollar hinausläuft, ist quasi eine einmalige Einkommenssubvention, die sich an die zurückgelassenen unteren und mittleren Bevölkerungsklassen richtet. Das Entlastungspaket könnte sich 2021 positiv auf das reale US-BIP auswirken und seine Wirkung bis 2022 vollständig entfaltet haben. Allerdings sollte man davon absehen, dem Paket einen mehrjährigen positiven Einfluss auf das US-BIP zuzuschreiben. Demgegenüber umfasst der vorgeschlagene US-Infrastrukturausbau die Erweiterung ländlicher Breitbandnetze, Straßen- und Brückenreparaturen, eine halbe Million Ladestationen für Elektroautos und weitere Projekte, die Millionen von Arbeitsplätzen schaffen sollen. Ob sich die neue US-Regierung für eine unausgereifte Defizitfinanzierung oder eine verantwortungsvolle und umverteilende Besteuerung entscheiden wird, ist eine elementare Abwägung.

Angesichts eines US-Staatsdefizits, das in den nächsten 10 Jahren konstant um die 5% des BIP schwanken wird, fordert Peter De Coensel weiterhin eine akkommodierende Politik der US-FED, einschließlich der fortgesetzten Unterstützung durch den Kauf von Vermögenswerten.