DWS beim „Capital Fonds-Kompass 2021“ mehrfach ausgezeichnet

Das „Capital Fonds-Kompass“ genannte Ranking der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland wird seit 2003 jährlich vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ in Zusammenarbeit mit der Rating-Agentur Scope und dem Beratungsunternehmen Tetralog durchführt. Die Auswertung findet in zwei Kategorien statt, nämlich 50 Anbietern mit mindestens 31 in Deutschland vertriebenen Fonds (Universalisten) und 50 Gesellschaften mit einem kleineren Angebot (Spezialisten). Zur Ermittlung des wichtigsten Kriteriums im Test, der Fondsqualität, nimmt Scope die Wertentwicklung aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter die Lupe. Bei den Universalisten bewertet die Rating-Agentur zusätzlich die Produktpalette und das Management.