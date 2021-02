Wiesbaden (ots) - Einbruch bei neu abgeschlossenen Ratenkreditverträgen um etwa

40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019 und 33 Prozent im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum 2020 // Online-Handel boomt - Anfragen aus dem eCommerce

steigen um bis zu 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2019/2020 // Zahl

der Personen mit neuen Zahlungsstörungen weiter auf niedrigem Niveau // SCHUFA

veröffentlicht ab sofort Corona-Dashboard mit aktuellen Auswertungen zum

Kreditverhalten von Verbrauchern und Unternehmen in der Corona-Pandemie



Im Zuge der Corona-Pandemie werden in Deutschland deutlich weniger neue

Ratenkredite abgeschlossen. Dies belegen aktuelle Auswertungen des

Datenbestandes der SCHUFA. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ratenkreditverträge

lag Anfang Februar 2021 deutlich unterhalb der beiden Vorjahre.





"Wir beobachten aktuell einen Einbruch bei den Konsumentenkrediten. Eineähnliche Entwicklung zeigte sich bereits während des ersten Lockdowns zwischenMärz und Juli 2020. Hierbei spielt sicherlich die Schließung von Point of Saleswie Elektromärkten, Autohäusern und Möbelhäuser eine wichtige Rolle. Mit demEnde des harten Lockdowns stieg die Zahl der neuen Kreditverträge zum Ende 2020wieder an, beziehungsweise übertraf sogar das Niveau von 2019. Es bleibtabzuwarten, ob wir dieses Jahr eine ähnliche Entwicklung verzeichnen werden",erläutert Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der SCHUFA Holding AG.Online-Handel profitiert vom LockdownBedingt durch den Lockdown und die Schließung des stationären Handels verlagerndie Menschen in Deutschland ihren Konsum ins Internet. Ein Indikator hierfür istdie Anzahl an Anfragen, die Online-Händler an die SCHUFA stellen, zum Beispielum die Bonität oder Identität eines potenziellen Kunden zu prüfen. Anfang 2021lagen die Anfragen aus dem eCommerce bis zu 50 Prozent höher als imVorjahreszeitraum 2019/2020. Insgesamt setzt sich der Trend aus dem vergangenenJahr fort, dass die Verbraucher zunehmend im Internet einkaufen.Zahl der Personen mit neuen Zahlungsstörungen bleibt auf niedrigem NiveauAuch nach gut einem Jahr Corona-Pandemie gibt es weiter keine Anzeichen, die aufeine signifikante Zunahme von Zahlungsstörungen oder Probleme bei derKreditrückzahlung hinweisen. Anfang Februar lag die Zahl der Personen mit neuenZahlungsstörungen sogar rund 15 Prozent unterhalb des Vorjahreszeitraums 2020.Insgesamt bleibt die Zahl der Personen mit neuen Zahlungsstörungen weiterhin aufniedrigem Niveau.Aktuelle Informationen zu den neuesten Entwicklungen im Kredit- undRückzahlungsverhalten von Verbrauchern und Unternehmen in der Corona-Kriseveröffentlicht die SCHUFA ab sofort einmal im Monat online im Corona-Dashboard (https://www.schufa.de/ueber-uns/verantwortung/schufa-risiko-kredit-kompass/schufa-risiko-kreditkompass.jsp) .Die bisherigen SCHUFA Corona-Updates finden Sie auf dem SCHUFA-Themenportal(https://www.schufa.de/themenportal/themenportal-uebersicht.jsp) .