Durch Ausbau der KI-Robotik half Mech-Mind im Jahr 2020 über 110 Logistikunternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern

Beijing (ots/PRNewswire) - Durch den Einsatz von KI-Robotik hat das führendechinesische KI-Industrieroboter-Startup Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind") im Jahr2020 dazu beigetragen, über110 Partner in der Logistik effizienter zu machen.Mech-Mind ist darauf spezialisiert, Industrieroboter "intelligent" zu machen,indem es fortschrittliche Technologien wie Deep Learning und 3D-Vision einsetzt.In den letzten Monaten ist Mech-Mind nach mehreren privaten Finanzierungsrunden,durch die das vier Jahre alte Startup rund 300 Millionen US-Dollar aufgebrachthat, schnell gewachsen.Allein in China wuchs der Online-Einzelhandel innerhalb von zehn Jahren um dasZehnfache, so dass bereits heute ein enormer Bedarf an technologischen Lösungenfür aufgabenorientierte Prozesse in der Logistik besteht. Darüber hinausprognostizieren die neuesten Berichte von Logistics IQ eine jährlicheWachstumsrate von 14% weltweit auf dem Markt der Logistik-Automatisierung. Diesesoll bis 2026 30 Milliarden USD erreichen. Technologieunternehmen wie Mech-MindRobotics können effiziente und kostengünstige Lösungen zur Bewältigung desschieren Volumens von Paketen, das jeden Tag rund um die Welt transportiertwerden soll, anbieten, und dadurch den Betrieb für Logistikanbieter deutlichverbessern."Komplexe Kommissionieraktivitäten in der Logistik, wie Mischkartonpalettierungund Depalettierung, Kommissionierung und Paketverladung, wurden bis vor kurzemnoch als zu kompliziert angesehen, und ließen sich nur schwer durch Roboterbewerkstelligen. Das ist heute nicht mehr so. Wir befähigen Integratoren mitunseren KI-Fähigkeiten. Mit unserer Hilfe können Integratoren KI-Lösungen ganzeinfach beim Endkunden einsetzen. Wir freuen uns sehr, zum Einsatz von KIbeizutragen", erklärte Tianlan Shao, CEO und Gründer von Mech-Mind Robotics.Mech-Mind bietet universelle Plattformprodukte, zu denen die industrielle3D-Kamera Mech-Eye, die grafische Bildverarbeitungssoftware Mech-Vision und dieintelligente Roboterprogrammierumgebung Mech-Viz gehören. Eine ganze Reihe vontypischen intelligenten Anwendungen in realen Logistikszenarien können vonNicht-Experten innerhalb weniger Tage umgesetzt werden. Durch die Integrationder Produkte von Mech-Mind in reale Lösungen werden den Robotern geradezu"Augen" und "Gehirne" implantiert. Mech-Mind ermöglicht eine anwenderfreundlicheBedienung des Roboters, mit einem Software-Steuerungsprozess, der komplett ohneProgrammiercode auskommt. Für erfahrene Ingenieure unterstützt die Software von