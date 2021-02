Tschechisches Corona-Hilfsgesuch an Deutschland rückt näher

KARLSBAD/PRAG (dpa-AFX) - Ein tschechisches Hilfsgesuch an Sachsen und Bayern zur Übernahme von Covid-19-Intensivpatienten rückt näher. Man habe in den deutschen Nachbarkreisen Bettenkapazitäten abgefragt, sagte der Präsident der westlichen Karlsbader Region, Petr Kulhanek, am Freitag. Regierungschef Andrej Babis, der sich dem bisher widersetzt hatte, habe den Vorbereitungen zugestimmt.

Sollten die Betten ausgehen, werde zunächst eine Anfrage an das Gesundheitsministerium in Prag gestellt, das dann in einem nächsten Schritt über ein Hilfsgesuch an Deutschland entscheiden müsste. Der Krisenplan könne jederzeit aktiviert werden, noch sei das aber nicht geschehen, erläuterte Kulhanek. Zuerst hatte das Nachrichtenportal "Tag24" berichtet.