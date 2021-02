Umfrage-Ergebnisse: Wie sich Fondsselektoren 2021 positionieren

Vor dem Hintergrund höherer Marktvolatilität und weiterhin negativer Zinsen richten professionelle Fondskäufer weltweit ihre Portfolios in diesem Jahr verstärkt auf das Chancenpotential an den Märkten aus. Dies ist das zentrale Ergebnis einer zum Ende des vergangenen Jahres global durchgeführten Befragung von Natixis Investment Managers. Daran beteiligt waren über 400 professionelle Fondskäufer wie etwa unabhängige Vermögensverwalter, Banken oder Family Offices mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 12,7 Billionen US-Dollar.

Trotz ihrer im Lichte der Zulassung von ersten Corona-Impfstoffen zu sehenden offensiven Allokationsabsichten gehen 60 Prozent der Befragten davon aus, dass die Covid-Krise so schnell nicht vorbei sein wird. Zwei Drittel halten eine weitgehende Erholung in 2021 nicht für wahrscheinlich. Eine mögliche Verschlechterung der Lage bereitet hingegen keine Sorgen. 80 Prozent erwarten für den Fall eines weiteren Rückschlags, dass die Zentralbanken erneut in die Bresche springen werden.