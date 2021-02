(neu: Aussagen aus Pressekonferenz zu erwarteten Corona-Schäden im neuen Jahr, Dividenden und Aktienrückkäufen, Solvenzquote, Versicherungsvertrieb im Lockdown, aktualisierte Aktienreaktion.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz ist im Corona-Jahr 2020 überraschend glimpflich davongekommen. Für 2021 peilt Konzernchef Oliver Bäte schon wieder ein Rekordergebnis an, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. So hat der Versicherer bei seinen Geschäftskunden teils deutlich an der Preisschraube gedreht und sich von unrentablen Verträgen getrennt. Für die flächendeckende Schließung von Betrieben will der Konzern nicht geradestehen. Und auch eine endgültige Absage der Olympischen Spiele würde die Allianz nur wenig kratzen. Derweil können sich die Anteilseigner auf eine stabile Dividende freuen.