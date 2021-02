Brand im Museum für historische Motorräder am Timmelsjoch hätte vermieden werden können

Hamburg/Ahrensburg/Timmelsjoch in Österreich (ots) - Bei einem durch technischen

Defekt in einem Präsentationsmonitor ausgelösten Großbrand wurde am 18. Januar

2021 das weltberühmte Motorrad-Museum am Timmelsjoch in Österreich vollständig

zerstört - eine Katastrophe, die mit geringem Aufwand hätte verhindert werden

können. Denn der Auslöser des Brandes, bei dem rund 200 historisch einmalige

Motorräder vernichtet wurden war, wie mittlerweile bestätigt, war ein

Kurzschluss in einem Präsentationsmonitor, der bei Verwendung von

geräte-integrierten Brandschutzprodukten wie E-Bulb oder AMFE der Firma JOB in

Ahrensburg bei Hamburg ohne gravierende Folgen geblieben wäre.



Bei der AMFE handelt es sich um einen automatischen Feuerlöscher, der mit

geringem Aufwand kostengünstig (oft auch nachträglich) in bestehende Digital

Signage Lösungen integriert werden kann. Im Brandfall wird ein ungiftiges

Löschmittel freigesetzt, welches ein Feuer unmittelbar am Ursprungsort löscht

und so dessen Ausbreitung verhindert. Parallel kann ein Alarm an den Betreiber

oder direkt an die Feuerwehr weitergeleitet sowie der Strom abgeschaltet werden.







entstehendes Feuer zum frühestmöglichen Zeitpunkt direkt am Ursprungsort

erkannt, und innerhalb des Gerätes sofort effektiv bekämpft, bevor es zu spät

ist. Gerade im Bereich digitaler Anzeigen oder Informationssysteme an

hochfrequentierten Orten ist effektiver Brandschutz essenziell, um Leben zu

schützen und wirtschaftliche Schäden durch Betriebsunterbrechungen oder

Vernichtung von Werten zu minimieren".



Statistisch betrachtet bricht in Deutschland alle zwei Minuten ein Feuer aus -

jedes dritte davon wird durch elektrische Anlagen oder Geräte ausgelöst. Hier

kann eine Kleinlöscheinrichtung wie die AMFE dabei helfen, den Ausbruch größerer

Brände zu verhindern. Die AMFE ist eine wirtschaftliche Lösung,

medientechnischer Installationen wie Werbewände, Stelen, Informations- und

Verkaufsautomaten sowie Konferenztechnik zuverlässig vor den Gefahren einen

"Feuers von innen" zu schützen - ein Konzept welches bereits an vielen

Flughäfen, Bahnhöfen, Messen und Einkaufszentren umgesetzt wurde.



Über die JOB-Gruppe



Die JOB-Gruppe mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg entwickelt, produziert und

vertreibt thermisch auslösende Glasampullen für automatische Sprinkler, die

mittlerweile zum Standard in der Sprinklerindustrie geworden sind. Dazu kommen

neue, auf die Minderung von Schäden ausgerichtete Löschkonzepte, um Brände

bereits in der Entstehungsphase zu erkennen und gezielt löschen zu können.



Das Unternehmen ist u.a. Weltmarktführer in der Forschung, Entwicklung und

Produktion von wärmeempfindlichen Thermo Bulbs (Glasfässchen) für die

Sprinklerindustrie und andere Branchen. Seit nunmehr knapp 50 Jahren arbeiten

mittlerweile über 140 Mitarbeiter an stetiger Innovation und der Implementierung

neuer Technologien. Der hohe technische Standard wird durch die eigene

Produktion von gezogenen Glasrohren mit hoher Flexibilität ergänzt, weshalb die

JOB-Gruppe für jeden Kunden Produkte individualisieren kann. Der Name des

Unternehmens geht auf die von Eduard Job 1971 gegründete JOB Unternehmung

zurück.



Pressekontakt:



JOB-Gruppe

Markus Fiebig

Kurt-Fischer Straße 30

22926 Ahrensburg

Telefon: +49 (0) 4102-2114-0

Mail: mailto:Markus.Fiebig@job-group.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150657/4842768

OTS: JOB Group





Bodo Müller , CEO der JOB-Gruppe: "Mit geräte-integriertem Brandschutz wird einentstehendes Feuer zum frühestmöglichen Zeitpunkt direkt am Ursprungsorterkannt, und innerhalb des Gerätes sofort effektiv bekämpft, bevor es zu spätist. Gerade im Bereich digitaler Anzeigen oder Informationssysteme anhochfrequentierten Orten ist effektiver Brandschutz essenziell, um Leben zuschützen und wirtschaftliche Schäden durch Betriebsunterbrechungen oderVernichtung von Werten zu minimieren".Statistisch betrachtet bricht in Deutschland alle zwei Minuten ein Feuer aus -jedes dritte davon wird durch elektrische Anlagen oder Geräte ausgelöst. Hierkann eine Kleinlöscheinrichtung wie die AMFE dabei helfen, den Ausbruch größererBrände zu verhindern. Die AMFE ist eine wirtschaftliche Lösung,medientechnischer Installationen wie Werbewände, Stelen, Informations- undVerkaufsautomaten sowie Konferenztechnik zuverlässig vor den Gefahren einen"Feuers von innen" zu schützen - ein Konzept welches bereits an vielenFlughäfen, Bahnhöfen, Messen und Einkaufszentren umgesetzt wurde.Über die JOB-GruppeDie JOB-Gruppe mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg entwickelt, produziert undvertreibt thermisch auslösende Glasampullen für automatische Sprinkler, diemittlerweile zum Standard in der Sprinklerindustrie geworden sind. Dazu kommenneue, auf die Minderung von Schäden ausgerichtete Löschkonzepte, um Brändebereits in der Entstehungsphase zu erkennen und gezielt löschen zu können.Das Unternehmen ist u.a. Weltmarktführer in der Forschung, Entwicklung undProduktion von wärmeempfindlichen Thermo Bulbs (Glasfässchen) für dieSprinklerindustrie und andere Branchen. Seit nunmehr knapp 50 Jahren arbeitenmittlerweile über 140 Mitarbeiter an stetiger Innovation und der Implementierungneuer Technologien. Der hohe technische Standard wird durch die eigeneProduktion von gezogenen Glasrohren mit hoher Flexibilität ergänzt, weshalb dieJOB-Gruppe für jeden Kunden Produkte individualisieren kann. Der Name desUnternehmens geht auf die von Eduard Job 1971 gegründete JOB Unternehmungzurück.Pressekontakt:JOB-GruppeMarkus FiebigKurt-Fischer Straße 3022926 AhrensburgTelefon: +49 (0) 4102-2114-0Mail: mailto:Markus.Fiebig@job-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150657/4842768OTS: JOB Group