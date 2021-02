Manganese X Energy spricht im „Stock Day Podcasts“ über eine elektrisierende Zukunft für Mangan

Disruptive Battery Corp., die Tochtergesellschaft des Unternehmens, widmet sich der Entwicklung eines HLK-Verteilungssystems (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) für die Versorgung mit saubererer und gesünderer Luft, um den COVID-19-Erreger und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu reduzieren. Martin Kepman, der CEO des Unternehmens, sprach mit dem „Stock Day“-Moderator Everett Jolly.

Jolly begann das Interview mit Fragen über den Hintergrund des Unternehmens und seine aktuellen Projekte. „Wir haben mittlerweile eine weltweite Fangemeinde, und wie Sie vermutlich wissen, herrscht großes Interesse an unserer Aktie und die Handelsvolumina sind beachtlich“, teilte Kepman mit und erläuterte, dass das Unternehmen 2016 gegründet wurde und die Aktie an den Börsen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa gehandelt wird. „Unser Ziel ist es, das erste nordamerikanische Unternehmen zu werden, das Mangan auf den Markt bringt und hochreine Manganprodukte in EV-Batteriequalität für die Produktion von Elektrofahrzeugen und Backup-Speichern herstellt“, erklärte Kepman. „Wir verfügen über ein sehr großes Konzessionsgebiet, Battery Hill, das sich in der kanadischen Provinz New Brunswick befindet“, meinte er und beschrieb anschließend die strategische Lage des Konzessionsgebiets.

„Wir sehen jetzt, dass es einen riesigen Bedarf an Mangan gibt, vor allem in den Branchen für Backup-Speicher, Batterien und Elektrofahrzeugbatterien“, fügte Kepman hinzu. „Mangan wird im Elektrofahrzeugbatteriesektor sehr geschätzt, weil es im Vergleich zu herkömmlichen Batterien robuster ist, eine höhere Dichte hat und den Batterien eine größere Reichweite verleiht“, fügte er hinzu und merkte an, dass die EV-Batterieindustrie vor kurzem die in der Produktion verwendete Menge an Mangan erhöht hat.