BioNTech und Pfizer startet weitere Studien mit COVID-19 Impfstoff

BioNTech und Pfizer haben eine klinische Studie der Phase II/III mit ihrem COVID-19 Impfstoff BNT162b2 gestartet. In dieser Studie, in die nun die erste Patientin aufgenommen wurde, soll die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffs zur Vorbeugung von COVID-19 in gesunden, schwangeren Frauen ab 18 Jahren untersucht werden. An der Placebo-kontrollierten Studie sollen 4.000 Personen teilnehmen.Bisher fehlen diese ...