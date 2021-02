Schönefeld (ots) - Die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) werden sich am Montag

mit weiteren verbraucherrechtlichen Details im Rahmen des VW-Dieselskandals

befassen. Unter anderem geht es um die mögliche Unzulässigkeit des

Software-Updates, das die Abgasreinigung von manipulierten VW-Fahrzeugen

normalisieren sollte.



"Ein verbraucherfreundliches Urteil würde den VW-Abgasskandal von vorn beginnen

lassen. Eine riesige Rückrufaktion sowie Entschädigungsforderungen in

Milliardenhöhe wären die Folge. Möglicherweise könnte zudem das

Verkehrsministerium in der Sache haftbar gemacht werden" , meint der

Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Er ist Inhaber der Kanzlei Goldenstein

(http://www.ra-goldenstein.de/) , die unter anderem für das erste BGH-Urteil im

Dieselskandal verantwortlich ist. Nachfolgend beantwortet er die wichtigsten

Fragen zu den kommenden Verhandlungen:









Am Montag um 10 Uhr befassen sich die BGH-Richter mit der Zulässigkeit des

Software-Updates von VW. Dieses sollte die Abgasreinigung von manipulierten

Fahrzeugen mit dem VW-Motor EA 189 normalisieren. Der Kläger wirft VW jedoch

vor, dass auch das Software-Update eine illegale Abschalteinrichtung enthält.

Tatsächlich haben mehrere Gutachten ergeben, dass VW-Fahrzeuge mit diesem Update

die zulässigen Schadstoffgrenzwerte nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 Grad

Celsius einhalten. Diese Form der Abschalteinrichtung wird als sogenanntes

Thermofenster bezeichnet.



Um 12 Uhr befassen sich die Richter dann mit der Klage eines Audi-Halters, der

ebenfalls ein Fahrzeug mit dem nachweislich manipulierten VW-Motor EA 189

besitzt. Er hat Audi zur Rücknahme des PKW aufgefordert und im Gegenzug

Schadensersatz gefordert. Audi argumentiert jedoch, dass VW in der Sache haftbar

gemacht werden müsse, da der manipulierte Motor von der Konzernmutter entwickelt

wurde. Das Landgericht Halle und das Oberlandesgericht Naumburg bewerteten dies

jedoch anders: Die Gerichte verurteilten Audi in den Vorinstanzen zur Zahlung

von Schadensersatz. Nun muss der BGH endgültig Klarheit in der Sache schaffen.



2. Welche Urteile werden erwartet?



Die Verhandlung zum Software-Update scheint zunächst ergebnisoffen. Im Dezember

2020 gab der Europäische Gerichtshof (EuGH) bekannt, dass Thermofenster per

Definition illegale Abschalteinrichtungen sind. Doch zuletzt veröffentlichten

die BGH-Richter im Rahmen eines Zurückweisungsbeschlusses die Information, dass

der Einbau von Thermofenstern allein nicht ausreicht, um den Tatbestand einer

sittenwidrigen Handlung zu beweisen. Die Klägerseite muss also belegen, dass Seite 2 ► Seite 1 von 2



1. Worum geht es in den Verhandlungen?Am Montag um 10 Uhr befassen sich die BGH-Richter mit der Zulässigkeit desSoftware-Updates von VW. Dieses sollte die Abgasreinigung von manipuliertenFahrzeugen mit dem VW-Motor EA 189 normalisieren. Der Kläger wirft VW jedochvor, dass auch das Software-Update eine illegale Abschalteinrichtung enthält.Tatsächlich haben mehrere Gutachten ergeben, dass VW-Fahrzeuge mit diesem Updatedie zulässigen Schadstoffgrenzwerte nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 GradCelsius einhalten. Diese Form der Abschalteinrichtung wird als sogenanntesThermofenster bezeichnet.Um 12 Uhr befassen sich die Richter dann mit der Klage eines Audi-Halters, derebenfalls ein Fahrzeug mit dem nachweislich manipulierten VW-Motor EA 189besitzt. Er hat Audi zur Rücknahme des PKW aufgefordert und im GegenzugSchadensersatz gefordert. Audi argumentiert jedoch, dass VW in der Sache haftbargemacht werden müsse, da der manipulierte Motor von der Konzernmutter entwickeltwurde. Das Landgericht Halle und das Oberlandesgericht Naumburg bewerteten diesjedoch anders: Die Gerichte verurteilten Audi in den Vorinstanzen zur Zahlungvon Schadensersatz. Nun muss der BGH endgültig Klarheit in der Sache schaffen.2. Welche Urteile werden erwartet?Die Verhandlung zum Software-Update scheint zunächst ergebnisoffen. Im Dezember2020 gab der Europäische Gerichtshof (EuGH) bekannt, dass Thermofenster perDefinition illegale Abschalteinrichtungen sind. Doch zuletzt veröffentlichtendie BGH-Richter im Rahmen eines Zurückweisungsbeschlusses die Information, dassder Einbau von Thermofenstern allein nicht ausreicht, um den Tatbestand einersittenwidrigen Handlung zu beweisen. Die Klägerseite muss also belegen, dass