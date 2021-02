DZ BANK belässt Vonovia auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie von Vonovia in ihre "Equity Ideas Liste" aufgenommen. Das Papier wurde zugleich mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 66 Euro bestätigt. Der Wohnimmobiliensektor sei wegen der Fundamentaldaten der Nachfrage- und Finanzierungsseite weiterhin interessant, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:04 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:07 / MEZ





