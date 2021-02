BERNSTEIN RESEARCH belässt AKZO NOBEL NV auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 124

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen steigender Zinsen auf die Pensionsverpflichtungen europäischer Chemiekonzerne. Höhere Zinsen bedeuten, dass die Unternehmen in ihren Bilanzen niedrigere Pensionsrückstellungen bilden müssen. Der Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel zähle zu den größten Profiteuren in einem Umfeld steigender Zinsen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 00:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.