19.02.2021 – Während die Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) durch die Eröffnung zweier Schutzschirmverfahren den entscheidenden Schritt zur endgültigen Entscheidung über die Annahme des seit Monaten vorliegenden Vergleichsvorschlags für die „Geschädigten des Bilanzbetrugs“ getan hat . Kann man sich bis zur anberaumten Gläubigerversammlung am 30.06.2021 in Amsterdam und einer wohl ebenfalls bis dahin erfolgten Versammlung in Südafrika sich auf die operative Entwikclung der Beteiligungen der Steinhoff Holding konzentrieren:

Testierte Bilanzen für das am 30.09.2020 geendete Geschäftsjahr der PEPCO Group

Und in Anbetracht der extremen Wirkungen der Lock-downs im Frühjahr 2020 kann man von einem sehr „ansprechenden Ergebnis“ sprechen. Die oft als Wachstumsperle oder Kronjuwel des Steinhoff-Konzern bezeichnete Pepco Group – unter den Marken PEPCO, Dealz und Poundland auftretend – hinterlegte beim englischen Companies House (vergleichbar dem Dt. Handelsregister) ihre Bilanzen.

Highlights des Geschäftsjahres – operativ

Trotz durch Corona verlangsamte Expansion betrieb man Ende des Jahres 327 Geschäfte mehr als zum Vorjahresstichtag – exakt 3.021 Geschäfte in 15 Ländern. Und erste Geschäftseröffnungen in Italien und serbien markierten zwei neue „Länder“ auf der PEPCO-Landkarte.

43 neue Poundland&Dealz Filialen in Polen und Spanien kamen hinzu. Um zukünftig auch Fertiggerichte und Tiefkühlkost in Grossbritannien anbieten zu können, erwarb man im Oktober „Fultons Frozen Foods“ vollständig. Im Rahmen einer Modernisierungskampagne wurden in 2020 bereits 136 Stores renoviert und umgebaut. In 2021 sollen weitere 700 Stores folgen. Die weitere Geschäftsexpansion nach Spanien wurde vorbereitet.

Highlights des Geschäftsjahres – Kennziffern

Umsätze konnten trotz Lockdown-Einbussen ingesamt im Geschäftsjahr um 3% auf 3,5 Mrd EUR gesteigert werden. Was im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres eine nochmalige Beschleunigung fand – „Steinhoff Aktie: Europa Tochter Pepco trotz Corona weiter auf Wachstumskurs – gutes Weihnachtsquartal” vom 27.01.2021. Und das EBITDA reduzierte sich „nur“ auf 229 Mio EUR (Vorjahr: 331 Mio EUR) – hauptsächlich wegen der erzwungenen Geschäftsschliessungen von April bis Juni 2020. Der Cash Flow war positiv mit 405 Mio EUR und die Verbindlichkeiten konnten auf 328 Mio EUR (Vorjahr: 461 Mio EUR) reduziert werden.