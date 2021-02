Die Wetterkapriolen in Texas machen RWE zu schaffen. Windenergieanlagen fallen aus, die Strompreise sind hoch - was zu einem zusätzlichen Problem für das DAX-notierte Unternehmen wird. „Um eigene Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, muss RWE aktuell zu außergewöhnlich hohen Preisen Strommengen zukaufen, nachdem die Public Utility Commission of Texas den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) angewiesen hat, ...